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Общество

К казахстанцам от 30 до 76 лет с важным предупреждением выступил Минздрав

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 11:44 Фото: Zakon.kz
Жители Казахстана могут бесплатно пройти профилактические скрининговые обследования в поликлинике по месту прикрепления, сообщает Zakon.kz.

В рамках государственной программы проводятся:

  • с 40 до 76 лет (каждые 2 года) – скрининг на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческих факторов риска;
  • женщинам с 40 до 76 лет (каждые 2 года) – скрининг на раннее выявление рака молочной железы;
  • женщинам с 30 до 74 лет (каждые 4 года) – скрининг на раннее выявление рака шейки матки;
  • мужчинам и женщинам с 50 до 76 лет (каждые 2 года) – скрининг на раннее выявление колоректального рака;
  • мужчинам с 50 до 76 лет (каждые 2 года) – скрининг на раннее выявление нарушений мозгового кровообращения.
"Скрининги проводятся бесплатно в рамках государственных программ. Узнать, подлежите ли вы обследованию по возрасту, можно в поликлинике по месту прикрепления у участкового врача".Пресс-служба МЗ РК

По словам заведующей отделением профилактики Городской поликлиники №11 Алматы Алёны Зекуновой, многие опасные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно.

"Скрининговые обследования позволяют выявить заболевание еще до появления первых симптомов. Чем раньше обнаружена патология, тем эффективнее лечение и тем ниже риск развития осложнений", – отметила врач.

Поэтому, как подчеркнула Алёна Зекунова, важно регулярно проходить профилактические обследования и не откладывать заботу о своем здоровье.

20 июля 2026 года мы рассказали, что Минздрав ввел новый вид скрининга – на раннее выявление рака легкого и расширил целевую группу на проведение скринингов на раннее выявление вирусных гепатитов В и С. Позднее стало известно, что в Казахстане работников и работодателей будут уведомлять о необходимости прохождения скрининга.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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