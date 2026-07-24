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Общество

Кто будет управлять аэротакси в Казахстане

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:10 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Проектный менеджер Alatau Advanced Air Group (AAAG) Данияр Утеулин 24 июля 2026 года на демонстрации аэротакси в Астане рассказал, кто сможет управлять новым видом транспорта и как будут готовить пилотов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, кто будет управлять аэротакси во время коммерческой эксплуатации.

"Практика сейчас такая, что все производители аэротакси, каждая из компаний, имеют свою школу. Это, в принципе, то, что происходит в большой авиации: у Boeing своя школа, у Airbus – своя и так далее. Что делают для того, чтобы сократить время подготовки? Они берут либо сертифицированных пилотов вертолетов, либо сертифицированных пилотов самолетов. Но ближе всего к управлению именно вертолетом. То есть основная масса – мы можем обучать вертолетчиков на базе производителей", – сказал Данияр Утеулин.

На вопрос представителей СМИ о том, сколько пилотов планируется переквалифицировать для работы на аэротакси, спикер ответил, что окончательное количество пока не определено.

Ранее в Астане продемонстрировали полет аэротакси. Также стало известно, сколько могут стоить такие перевозки в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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