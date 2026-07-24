Бездомных использовали для покупки дорогих авто: в МВД раскрыли схему ОПГ

Начальник третьего управления Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Самат Кусетов 24 июля 2026 года на круглом столе в СЦК рассказал, как преступная группа использовала бездомных людей для реализации схемы с дорогостоящими автомобилями, сообщает Zakon.kz.

Спикер озвучил, что с начала года полицейскими выявлено уже более 80 преступлений, связанных с торговлей людьми.

"Также пресечена противоправная деятельность двух ОПГ. К примеру, в Алматы начато досудебное расследование в отношении группы, которая занималась торговлей людьми с целью криминальной эксплуатации. То есть противоправная деятельность была направлена на поиск и вербовку в качестве жертв эксплуатации лиц без определенного места жительства. Создание им положительной кредитной истории с целью дальнейшего оформления на них престижных автомашин на территории Алматы, Астаны и Шымкента и дальнейшего сбыта", – продолжил Самат Кусетов.

По его словам, на сегодняшний день основные организаторы задержаны, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Туркестане осуждены 27 участников организованной преступной группы (ОПГ) за хищение более 3 млрд тенге бюджетных средств.