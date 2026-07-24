#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
465.74
531.08
5.92
Общество

Бездомных использовали для покупки дорогих авто: в МВД раскрыли схему ОПГ

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:13 Фото: Zakon.kz
Начальник третьего управления Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Самат Кусетов 24 июля 2026 года на круглом столе в СЦК рассказал, как преступная группа использовала бездомных людей для реализации схемы с дорогостоящими автомобилями, сообщает Zakon.kz.

Спикер озвучил, что с начала года полицейскими выявлено уже более 80 преступлений, связанных с торговлей людьми.

"Также пресечена противоправная деятельность двух ОПГ. К примеру, в Алматы начато досудебное расследование в отношении группы, которая занималась торговлей людьми с целью криминальной эксплуатации. То есть противоправная деятельность была направлена на поиск и вербовку в качестве жертв эксплуатации лиц без определенного места жительства. Создание им положительной кредитной истории с целью дальнейшего оформления на них престижных автомашин на территории Алматы, Астаны и Шымкента и дальнейшего сбыта", – продолжил Самат Кусетов.

По его словам, на сегодняшний день основные организаторы задержаны, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Туркестане осуждены 27 участников организованной преступной группы (ОПГ) за хищение более 3 млрд тенге бюджетных средств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Сеть по всей стране: детали дела ОПГ по легализации авто раскрыли в МВД
15:58, 15 августа 2023
Сеть по всей стране: детали дела ОПГ по легализации авто раскрыли в МВД
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, оружие, пистолет полицейского, задержание, наручники
10:33, 26 декабря 2025
ОПГ следили за жертвами и вымогали деньги: в МВД раскрыли детали расследований
деньги за младенца
12:00, 04 июня 2025
Новорожденными торговала ОПГ из Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-игрок "Зенита" назвал клуб Нуралы Алипа главным фаворитом нового сезона
14:48, Сегодня
Экс-игрок "Зенита" назвал клуб Нуралы Алипа главным фаворитом нового сезона
Юный казахстанский шахматист оказался единственным, кто сыграл внисью с чемпионом мира
14:30, Сегодня
Казахстанский шахматист Елемес оказался единственным, кто не проиграл чемпиону мира Лижэню
&quot;Каспий&quot; может впервые в сезоне вернуться на домашний стадион
14:10, Сегодня
"Каспий" может первый раз в сезоне вернуться на домашний стадион
От выхода в КПЛ до последнего места: как &quot;Иртыш&quot; оказался на грани вылета
13:52, Сегодня
От выхода в КПЛ до последнего места: как "Иртыш" оказался на грани вылета
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: