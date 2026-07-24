В Алматы усиливают защиту от землетрясений: уже построены 35 станций

В Алматы продолжают развивать систему раннего предупреждения о землетрясениях. Подробно об этом поведали в Управлении по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно опубликованному заявлению, на сегодня определены координаты всех 40 точек размещения и построены 35 сейсмических станций.

"Места установки определены с учетом геологических, геофизических и сейсмических условий. Параллельно ведется оформление земельных участков для размещения объектов с правом постоянного землепользования". Пресс-служба Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне Алматы

Также сообщается, что новые станции планируется интегрировать с действующей сетью сейсмического наблюдения: это позволит расширить охват мониторинга и повысить оперативность получения данных о сильных землетрясениях.

Как добавили в управлении, всего с 2025 года ведется работа по установке 70 автоматизированных станций раннего обнаружения землетрясений.

На сегодня построено 65 станций, расположенных вокруг Алматы на территории Алматинской области. Строительство оставшихся пяти планируется завершить до конца текущего года. После этого все новые станции интегрируют с 28 действующими станциями автоматизированной системы раннего оповещения.

Для экстренного информирования населения также продолжается реализация системы Mass Alert.

Одновременно в городе реализуется трехлетний проект по изучению сейсмогеодинамического состояния Алматинской агломерации. В его рамках разрабатываются цифровая карта тектонических разломов, модель сейсмичности и карта зон геодинамической активности, а также оцениваются смещения и деформации земной поверхности.

Кроме того, утвержден План действий по повышению сейсмостойкости жилых домов и социальных объектов Алматы на 2026-2035 годы, подготовленный по итогам паспортизации зданий, проведенной в 2023-2024 годах.

Также речь пошла и о рассылаемой недостоверной информации.

"В последнее время в социальных сетях, мессенджерах и на интернет-ресурсах распространялась информация о якобы ожидаемом сильном землетрясении в Казахстане. ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК опровергло эти сообщения. По данным специалистов, в Алматы не зафиксировано аномальных изменений сейсмического режима, которые могли бы свидетельствовать о приближении сильного землетрясения. В центре также напомнили, что современная наука не позволяет точно определить дату, время, место и силу будущих подземных толчков". Пресс-служба Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне Алматы

При этом стоит помнить, что заблаговременная подготовка остается важной мерой безопасности: собрать тревожный чемодан, определить безопасные места в помещении и заранее обсудить с близкими порядок действий при землетрясении.

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