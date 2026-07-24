Полиция нагрянула в один из крупнейших жилых массивов Алматы: что нашли

Правоохранители Алматы провели масштабную проверку в Наурызбайском районе и отчитались о проделанной работе, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы городского Департамента полиции (ДП), был изучен жилой комплекс "Алма Сити". Стражи порядка обследовали 10 многоквартирных домов и 360 квартир, а также лиц, состоящих на профилактических учетах.

В итоге на объектах торговли выявлен факт продажи алкоголя без лицензии. Из незаконного оборота изъято 25 бутылок алкогольной продукции, материалы направят в суд.

Также были проверены иностранные граждане и владельцы гражданского оружия. За проживание не по месту регистрации к ответственности привлечены 20 граждан.

С жителями правоохранители провели беседы по профилактике интернет-мошенничества, квартирных краж и других правонарушений.

Как отметил глава Управления общественной безопасности Департамента полиции города Алматы Тимур Ногайбаев, основная задача подобных мероприятий – не только выявление нарушений, но и их предупреждение.

Стоит отметить, что "Алма Сити" – это огромный жилой массив (микрорайон), состоящий из пяти очередей строительства.

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