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Общество

Полиция нагрянула в один из крупнейших жилых массивов Алматы: что нашли

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 16:33 Фото: Zakon.kz
Правоохранители Алматы провели масштабную проверку в Наурызбайском районе и отчитались о проделанной работе, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы городского Департамента полиции (ДП), был изучен жилой комплекс "Алма Сити". Стражи порядка обследовали 10 многоквартирных домов и 360 квартир, а также лиц, состоящих на профилактических учетах.

В итоге на объектах торговли выявлен факт продажи алкоголя без лицензии. Из незаконного оборота изъято 25 бутылок алкогольной продукции, материалы направят в суд.

Также были проверены иностранные граждане и владельцы гражданского оружия. За проживание не по месту регистрации к ответственности привлечены 20 граждан.

С жителями правоохранители провели беседы по профилактике интернет-мошенничества, квартирных краж и других правонарушений.

Как отметил глава Управления общественной безопасности Департамента полиции города Алматы Тимур Ногайбаев, основная задача подобных мероприятий – не только выявление нарушений, но и их предупреждение.

Стоит отметить, что "Алма Сити" – это огромный жилой массив (микрорайон), состоящий из пяти очередей строительства.

Мы также рассказывали, что на днях подозрительный багаж выявили специалисты при досмотре в Алматинском метро. В сумке пассажира неожиданно оказались нож и наручники.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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