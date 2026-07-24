В метро Алматы задержали пассажира после досмотра: что было в его сумке
Фото: Zakon.kz
На днях подозрительный багаж выявили специалисты при досмотре в алматинском метро. В сумке пассажира неожиданно оказались нож и наручники, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города уточнили, что инцидент зафиксирован на станции "Райымбек батыра".
"Во время совместной проверки сотрудников полиции на метрополитене и службы транспортной безопасности при помощи рентгенотелевизионной установки в сумке одного из пассажиров были обнаружены нож и специальные средства – наручники".Пресс-служба ДП Алматы
Известно, что мужчину задержали и передали сотрудникам Управления полиции Жетысуского района для дальнейшего разбирательства.
Теперь по данному факту проводится проверка.
"Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и дают правовую оценку действиям задержанного".Пресс-служба ДП Алматы
Ранее сообщалось, что молодой алматинец решил разыграть охранников в метро и уехал за решетку.
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