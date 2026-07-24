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События

В метро Алматы задержали пассажира после досмотра: что было в его сумке

Метрополитен, метро, общественный транспорт, работники метро, станции метро, станция метро , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 12:12 Фото: Zakon.kz
На днях подозрительный багаж выявили специалисты при досмотре в алматинском метро. В сумке пассажира неожиданно оказались нож и наручники, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города уточнили, что инцидент зафиксирован на станции "Райымбек батыра".

"Во время совместной проверки сотрудников полиции на метрополитене и службы транспортной безопасности при помощи рентгенотелевизионной установки в сумке одного из пассажиров были обнаружены нож и специальные средства – наручники".Пресс-служба ДП Алматы

Известно, что мужчину задержали и передали сотрудникам Управления полиции Жетысуского района для дальнейшего разбирательства.

Теперь по данному факту проводится проверка.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и дают правовую оценку действиям задержанного".Пресс-служба ДП Алматы

Ранее сообщалось, что молодой алматинец решил разыграть охранников в метро и уехал за решетку.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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