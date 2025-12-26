Фото "нового паспорта" Казахстана разлетелись в соцсетях: комментарий госсоветника и МВД

Более двух недель казахстанцы в социальных сетях обсуждают фотографии якобы нового заграничного паспорта. Насколько они правдивы, прокомментировали государственный советник Ерлан Карин и пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Фото "нового паспорта" 11 декабря 2025 года на своей странице опубликовала пользовательница Threads.

Фото: Threads/botawka_official

"Старый намного круче... Оставьте как есть или придумайте другой дизайн... Люди, я увидела тоже как и вы в группах! И написала свое субъективное мнение! Теперь скажите, правда это или ложь?" – написала девушка.

В комментариях другие казахстанцы тоже поделились своим мнением. Большинство поддержали автора и попросили не менять дизайн документа:

"Оставьте старый вариант".

"Обложку оставить, но внутри сделать намного качественнее!"

"Мне все знакомые говорят: "Какой у вас красивый дизайн паспорта".

"Правда ведь красивый паспорт, и узнаваемый! А новый как будто корочка об окончании ПТУ..."

"Согласна с автором, синих и красных полно, бирюзовый наш – один такой с красивым гербом на всю обложку!"

"Все восхищаются бирюзовым цветом и внешний красотой нашего паспорта! Нельзя менять! Лучше улучшите качество страниц, а то через пару лет уже вид ужасный!"

"Нет, у нас видный паспорт. В Черногории администратор апартаментов так восхищалась, говорила: "Красивый". Лучше сделали бы его сильнее, мы хотим больше безвизовых стран".

Но государственный советник Казахстана Ерлан Карин поспешил успокоить и комментаторов, и автора публикации.

"Нет, это не дизайн нового паспорта. И все другие эскизы, гуляющие в сети, это просто инициативные проекты", – заявил он.

По его словам, основная концепция другая, сейчас идет сборка и финализация дизайн-макета.

"Новый дизайн разрабатывается в первую очередь для усиления элементов защиты и безопасности. Это очень сложная и кропотливая работа, поскольку гравировка состоит из очень мельчайших деталей. К примеру, тонкость линии доходят до 50 микронов, а микротексты и символы до 100-150 микронов (это одна десятая миллиметра)", – добавил Ерлан Карин.

Слова госсекретаря сегодня, 26 декабря, подтвердили и в Министерстве внутренних дел Казахстана.

"Распространяемый в социальных сетях эскиз не является официальным проектом, рабочей версией либо иным документом, разработанным или утвержденным государственными органами Республики Казахстан. Указанный материал не относится к разрабатываемому дизайну нового паспорта гражданина Республики Казахстан", – говорится в ответе пресс-службы МВД РК на официальный запрос корреспондента Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что "в настоящее время действительно ведется разработка макета нового дизайна паспорта гражданина Республики Казахстан, которая находится на стадии проектирования".

"При разработке нового дизайна паспорта гражданина Республики Казахстан предусматривается учет передовых технологий по внедрению дополнительных элементов защиты в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ICAO). Общественное мнение может учитываться в рамках установленного порядка, однако при разработке нового дизайна паспорта гражданина Республики Казахстан приоритетное внимание уделяется вопросам усиления элементов защиты и безопасности, а также соответствию международным стандартам". Пресс-служба МВД РК

С февраля 2025 года в Казахстана начали разработку нового дизайна паспорта гражданина РК. 10 ноября в МВД нам рассказали, что именно изменится в документе.

22 декабря председатель Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков заявил, что в 2025 году казахстанский паспорт укрепил позиции в мировом рейтинге: граждане РК могут без визы посещать 79 стран.

В Казахстане с 1 января 2026 года оформление документов станет дороже в связи с увеличением месячного расчетного показателя (МРП). О том, сколько будут стоить паспорт, детский паспорт и удостоверение личности, можете узнать здесь.