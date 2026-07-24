3,3 трлн тенге: в Минтруда раскрыли, сколько казахстанцев получают пенсии и пособия

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

24 июля под председательством министра труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбека Ертаева состоялось расширенное заседание, на котором были рассмотрены итоги работы ведомства за первое полугодие 2026 года и определены ключевые задачи до конца года, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Минтруда привела основные результаты: На социальные выплаты в 2026 году предусмотрено 6,8 трлн тенге.

Пенсиями и пособиями обеспечены 4,6 млн человек, общий объем выплат составил 3,3 трлн тенге.

С начала года трудоустроено около 250 тыс. человек, еще 245 тыс. граждан охвачены активными мерами содействия занятости.

Государственные инспекторы труда провели 3607 проверок, в ходе которых выявлено свыше 4 тыс. нарушений трудового законодательства.

Уровень безработицы в стране составил 4,5%.

Более 45% медико-социальных экспертиз проводятся в заочном формате.

Благодаря цифровизации сроки оказания 9 государственных услуг сокращены до одного рабочего дня. Материал по теме ЕНПФ сделал важное заявление о госгарантии сохранности пенсионных накоплений казахстанцев 23 июля 2026 года стало известно, что в Казахстане наследники смогут получить страховые выплаты по пенсионным аннуитетам.

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