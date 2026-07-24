3,3 трлн тенге: в Минтруда раскрыли, сколько казахстанцев получают пенсии и пособия
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
24 июля под председательством министра труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбека Ертаева состоялось расширенное заседание, на котором были рассмотрены итоги работы ведомства за первое полугодие 2026 года и определены ключевые задачи до конца года, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба Минтруда привела основные результаты:
- На социальные выплаты в 2026 году предусмотрено 6,8 трлн тенге.
- Пенсиями и пособиями обеспечены 4,6 млн человек, общий объем выплат составил 3,3 трлн тенге.
- С начала года трудоустроено около 250 тыс. человек, еще 245 тыс. граждан охвачены активными мерами содействия занятости.
- Государственные инспекторы труда провели 3607 проверок, в ходе которых выявлено свыше 4 тыс. нарушений трудового законодательства.
- Уровень безработицы в стране составил 4,5%.
- Более 45% медико-социальных экспертиз проводятся в заочном формате.
- Благодаря цифровизации сроки оказания 9 государственных услуг сокращены до одного рабочего дня.
Материал по теме
ЕНПФ сделал важное заявление о госгарантии сохранности пенсионных накоплений казахстанцев
23 июля 2026 года стало известно, что в Казахстане наследники смогут получить страховые выплаты по пенсионным аннуитетам.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript