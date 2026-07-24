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Общество

3,3 трлн тенге: в Минтруда раскрыли, сколько казахстанцев получают пенсии и пособия

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 19:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
24 июля под председательством министра труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбека Ертаева состоялось расширенное заседание, на котором были рассмотрены итоги работы ведомства за первое полугодие 2026 года и определены ключевые задачи до конца года, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Минтруда привела основные результаты:

  • На социальные выплаты в 2026 году предусмотрено 6,8 трлн тенге.
  • Пенсиями и пособиями обеспечены 4,6 млн человек, общий объем выплат составил 3,3 трлн тенге.
  • С начала года трудоустроено около 250 тыс. человек, еще 245 тыс. граждан охвачены активными мерами содействия занятости.
  • Государственные инспекторы труда провели 3607 проверок, в ходе которых выявлено свыше 4 тыс. нарушений трудового законодательства.
  • Уровень безработицы в стране составил 4,5%.
  • Более 45% медико-социальных экспертиз проводятся в заочном формате.
  • Благодаря цифровизации сроки оказания 9 государственных услуг сокращены до одного рабочего дня.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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