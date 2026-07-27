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Общество

Когда запустят авиарейсы из России в Узбекистан через Павлодар: названы сроки

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 10:12 Фото: Zakon.kz
В сентябре 2026 года планируется запуск авиарейсов через Павлодар из России в Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 июля, рассказали в акимате Павлодарской области:

"Аким Павлодарской области Асаин Байханов выступил на пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске с участием президента РК Касым-Жомарта Токаева и президента РФ Владимира Путина... После завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Павлодара уже в сентябре планируется открыть международные транзитные рейсы по маршрутам Омск – Павлодар – Ташкент и Новосибирск – Павлодар – Ташкент".
президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин, форум, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 10:12

Фото: akorda.kz

Особое внимание Асаин Байханов уделил развитию международного транспортного коридора "Север – Юг". Для повышения эффективности речной логистики завершено строительство дополнительного причала Павлодарского речного порта, продолжаются дноуглубительные работы на Иртыше объемом свыше 1,2 млн кубометров. Завершается капитальный ремонт автомобильной дороги Атамекен – Иртышск – Русская Поляна.

По поручению главы государства уже этой осенью планируется открыть движение по новому мосту через Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница Российской Федерации. Реализация проекта позволит сократить маршрут движения грузового транспорта более чем на 60 км. Продолжается модернизация международных автомобильных пунктов пропуска "Қосақ", "Шарбақты" и "Өрлітөбе".

аким Павлодарской области Асаин Байханов, форум, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 10:12

Фото: akorda.kz

25 июля 2026 года Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня и сделали новые заявления о будущем Казахстана и России. Также Касым-Жомарт Токаев рассказал о своем видении пути к миру между Россией и Украиной.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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