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Опубликовано штормовое предупреждение на 27 июля

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 17:52 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 27 июля 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Алматы, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Атырауской области днем на западе ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер днем до 15-18 м/с.

В Карагандинской области днем на востоке ожидаются дождь, гроза и град. Ветер до 15 м/с. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер с порывами до 15 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+38°C. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ветер усилится до 15 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C.

В областном центре Мангистауской области – Актау – днем ожидается юго-восточный ветер с порывами до 15 м/с.

В Акмолинской области днем ожидается сильная жара +35°C. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе – чрезвычайная.

В Западно-Казахстанской области днем на западе и севере ожидаются кратковременный дождь, гроза, град и шквал. На западе и юге прогнозируется пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с.

В Актюбинской области на юге ожидается пыльная буря. Ветер до 15-18 м/с. В Актобе сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу на востоке и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер на востоке и севере области усилится до 17-22 м/с.

В Кызылординской области днем на севере, юге и в центре ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40...+42°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара +40...+41°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай на севере, востоке и юге ожидаются дождь и гроза, днем – град и шквал. Ветер до 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с. На северо-востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются дождь и гроза. Ветер днем до 15-20 м/с.

В Костанайской области днем ожидается сильная жара +35...+37°C. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке – чрезвычайная. В Костанае днем ожидается сильная жара +35...+36°C.

В Шымкенте ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Туркестанской области днем на западе и севере ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с, на горных перевалах порывы до 25 м/с. Днем ожидается сильная жара +40...+41°C. На севере, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40...+41°C.

В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле Алатау днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с.

В Алматинской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C. На севере, западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке – высокая. В Конаеве ожидается северо-восточный ветер с порывами до 18 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C.

В Жамбылской области в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге – высокая. В Таразе ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, на севере и востоке сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. На юге, юго-востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер днем на юго-востоке усилится до 15-20 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области на западе, юге и востоке ожидаются дождь и гроза, днем – град и шквал. Ветер до 15-20 м/с. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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