До +45°: прогноз жары на 27 июля опубликовал "Казгидромет"

"Казгидромет" рассказал, в каких регионах Казахстан ожидается сильная жара и пожарная опасность 27 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Днем очень сильная жара прогнозируется:

в Атырауской области – +40...+43 градуса;

на западе и юге Актюбинской области – +40...+43 градуса;

в Мангистауской области – +43...+45 градусов.

Сильная жара ожидается:

в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Алматинской областях – +35...+39 градусов;

в Мангистауской области – +38...+42 градуса;

в Кызылординской и Туркестанской областях – +40...+42 градуса.

Кроме того, на отдельных территориях Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской областях, области Улытау, а также на отдельных территориях Туркестанской, Жетысу, Карагандинской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей.

Ранее синоптики рассказали, в каких областях Казахстана пройдут дожди с грозами 27 июля.