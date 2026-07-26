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События

До +45°: прогноз жары на 27 июля опубликовал "Казгидромет"

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 16:47 Фото: pixabay
"Казгидромет" рассказал, в каких регионах Казахстан ожидается сильная жара и пожарная опасность 27 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Днем очень сильная жара прогнозируется:

  • в Атырауской области – +40...+43 градуса;
  • на западе и юге Актюбинской области – +40...+43 градуса;
  • в Мангистауской области – +43...+45 градусов.

Сильная жара ожидается:

  • в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Алматинской областях – +35...+39 градусов;
  • в Мангистауской области – +38...+42 градуса;
  • в Кызылординской и Туркестанской областях – +40...+42 градуса.

Кроме того, на отдельных территориях Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской областях, области Улытау, а также на отдельных территориях Туркестанской, Жетысу, Карагандинской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей.

Ранее синоптики рассказали, в каких областях Казахстана пройдут дожди с грозами 27 июля.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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