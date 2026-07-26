До +45°: прогноз жары на 27 июля опубликовал "Казгидромет"
Фото: pixabay
"Казгидромет" рассказал, в каких регионах Казахстан ожидается сильная жара и пожарная опасность 27 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Днем очень сильная жара прогнозируется:
- в Атырауской области – +40...+43 градуса;
- на западе и юге Актюбинской области – +40...+43 градуса;
- в Мангистауской области – +43...+45 градусов.
Сильная жара ожидается:
- в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Алматинской областях – +35...+39 градусов;
- в Мангистауской области – +38...+42 градуса;
- в Кызылординской и Туркестанской областях – +40...+42 градуса.
Кроме того, на отдельных территориях Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской областях, области Улытау, а также на отдельных территориях Туркестанской, Жетысу, Карагандинской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей.
Ранее синоптики рассказали, в каких областях Казахстана пройдут дожди с грозами 27 июля.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript