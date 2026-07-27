Розовое море в горах: в Алматы засняли недолговечное цветение иван-чая

Популярный фотограф Дмитрий Доценко на постоянной основе радует многочисленную армию поклонников новыми и красочными снимками природы Казахстана. На этот раз он показал цветение иван-чая в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Мастер отмечает, что конец июля – очень красивое время в горах.

"На открытых солнечных полянах, на высоте 2 000 метров, зацветает иван-чай, и на несколько дней превращает горные склоны в настоящие розово-сиреневые поля", – рассказывает Доценко.

Он уточняет, что для фотографа это одно из тех природных явлений, которые особенно хочется успеть запечатлеть.

"Ведь красота эта совсем недолговечна – скоро цветение пройдет, иван-чай выпустит пух, который ветер разнесет по всем ущельям, и поляны снова изменят свой облик". Дмитрий Доценко

Стоит отметить, что иван-чай, или кипрей узколистный, помимо своей красоты является также известным медоносом, который привлекает множество насекомых. А его листья традиционно используют для приготовления знаменитого копорского чая.

В отличие от обычного чая он не содержит кофеина, обладает мягким успокаивающим действием и богат антиоксидантами, витамином C и минералами.

Есть еще один интересный факт. В народном календаре сбор этой травы тесно связан с главным летним праздником – Иваном Купалой (отмечается в ночь с 23 на 24 июня по старому стилю, или 7 июля по новому стилю).

22 июля Доценко поведал, что один из самых суровых уголков Земли оказался совсем рядом с Алматы. Посмотрите на это тут.