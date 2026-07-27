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Общество

Солдатская трава: в Ботсаду Алматы показали растение, которым лечили раны с древних времен

тысячелистник, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 13:09 Фото: pexels
По легенде, древнегреческий герой Ахиллес использовал тысячелистник для лечения ран. На сегодняшний день это растение известно не только своими целебными свойствами, но и как украшение садов, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в Ботаническом саду Алматы тысячелистник можно увидеть сразу на нескольких участках: в коллекции лекарственных растений, среди декоративных культиваров, а также в альпинарии.

Свое латинское название Achillea растение получило именно в честь Ахиллеса. В народе его также называют солдатской травой, живучей травой или порез-травой. Название "тысячелистник" связано с необычной формой листьев, которые рассечены на множество тонких долей.

Это многолетнее растение с прямым стеблем, мелкими цветками, собранными в щитковидные соцветия, и легким ароматом. Тысячелистник считается хорошим медоносом и даже используется в кулинарии.

Однако больше всего растение ценят за его лечебные свойства.

Так, тысячелистник обладает кровоостанавливающим, противовоспалительным, спазмолитическим и бактерицидным действием. Именно поэтому его издавна применяли для обработки ран.

По преданию, порошок из тысячелистника брали с собой в походы воины Александра Македонского. Позже полководец Александр Суворов также требовал, чтобы у каждого солдата в ранце был запас этого растения, которое могло спасти жизнь в бою.

Немного ранее фотограф из Алматы запечатлел цветение иван-чая в горах. Красивые кадры смотрите тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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