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Общество

Пекло под +35°C ударит по Алматы: что ждет Шымкент и Астану

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 15:01 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили обновленный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны с 28 по 30 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Если в Астане возможен небольшой дождь с грозой, то Алматы и Шымкенту только приходиться о нем только мечтать.

Астана

  • 28 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град, пыльная буря. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха +17...+19°С, днем +28...+30°С.
  • 29 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +30...+32°С.
  • 30 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем сильная жара +33...+35°С.

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Алматы

  • 28-29 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +30...+32°С.
  • 30 июля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем сильная жара +33...+35°С.

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Шымкент

  • 28 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха +22...+24°С, днем +37...+39°С.
  • 29 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +23...+25°С, днем сильная жара +38...+40°С.
  • 30 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +24...+26°С, днем сильная жара +40...+42°С.

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Стоит отметить, что чуть ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) напомнили казахстанцам о том, можно ли уйти на удаленку или изменить график из-за жары.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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