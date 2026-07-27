Пекло под +35°C ударит по Алматы: что ждет Шымкент и Астану
Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили обновленный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны с 28 по 30 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Если в Астане возможен небольшой дождь с грозой, то Алматы и Шымкенту только приходиться о нем только мечтать.
Астана
- 28 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град, пыльная буря. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха +17...+19°С, днем +28...+30°С.
- 29 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +30...+32°С.
- 30 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем сильная жара +33...+35°С.
Алматы
- 28-29 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +30...+32°С.
- 30 июля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем сильная жара +33...+35°С.
Шымкент
- 28 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха +22...+24°С, днем +37...+39°С.
- 29 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +23...+25°С, днем сильная жара +38...+40°С.
- 30 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +24...+26°С, днем сильная жара +40...+42°С.
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Стоит отметить, что чуть ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) напомнили казахстанцам о том, можно ли уйти на удаленку или изменить график из-за жары.
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