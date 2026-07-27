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Общество

"Результаты аннулированы": опубликованы промежуточные итоги КТ для поступления в магистратуру

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 15:53 Фото: magnific
В Казахстане сегодня, 27 июля 2026 года, опубликовали промежуточные итоги комплексного тестирования (КТ) для поступления в магистратуру, сообщает Zakon.kz.

Их предоставили в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК:

"На сегодняшний день тестирование прошли более 25 тыс. претендентов для поступления в магистратуру. По научно-педагогическому направлению пороговый балл набрали 46% поступающих, по профильному направлению – 27%. Средний показатель по научно-педагогическому направлению составил 76 баллов, по профильному направлению – 25. Наивысший балл – 134".

По данным ведомства, с начала тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 41 участника, в том числе:

  • за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не был допущен 31 поступающий;
  • за нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 10 человек, их результаты также аннулированы.
"В случае несогласия с результатами комплексного тестирования поступающие могут после завершения тестирования подать онлайн-апелляцию. Апелляция рассматривается в течение семи рабочих дней, после сертификат поступающего будет доступен в личном кабинете".Пресс-служба МНВО РК

Как уточнили в Миннауки, пороговый балл для поступления в магистратуру:

  • на научно-педагогическое направление – 75 баллов,
  • на профильное направление – 30 баллов.

"Всего на комплексное тестирование было подано более 61 тыс. заявлений. Между тем для обучения в магистратуре в этому году выделено около 11 тыс. грантов", – напомнили в пресс-службе МНВО РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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