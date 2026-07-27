Стало известно, в каких сферах Казахстана работает больше всего женщин
Фото: Zakon.kz
Более 4,5 млн женщин участвуют в экономической деятельности Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Такие данные сегодня, 27 июля 2026 года, предоставили в Бюро национальной статистики (БНС):
"По данным выборочного обследования занятости населения в первом квартале 2026 года численность занятых женщин в Казахстане составила 4 527 100 человек, увеличившись по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года на 42 600 человек, или 0,9%. Из них являлись наемными работниками 3 602 000 человек (79,6% от общего числа занятых женщин в экономике), самостоятельно занятыми – 925 100 человек (20,4% от общего числа занятых женщин в экономике)".
Согласно статданным, наибольшая концентрация занятых женщин традиционно наблюдалась в сфере образования, где работает 902 200 человек, что составляет 19,9% от общего числа занятых женщин.
"Второе место занимает оптовая и розничная торговля – 877 600 человек (19,4%), третье – здравоохранение и социальное обслуживание населения – 426 300 человек (9,4%). Значительная численность занятых женщин также отмечена в промышленности (388 100 человек, 8,6%) и сельском, лесном и рыбном хозяйстве (351 200 человек, 7,8%)".Пресс-служба БНС
Также сообщается, что наиболее заметный прирост численности занятых женщин за год зафиксирован в:
- операциях с недвижимым имуществом (+25,7%),
- деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания (+21,9%),
- транспорте и складировании (+16,2%),
- промышленности (+7,6%).
По данным бюро, численность занятых женщин по сравнению с прошлым годом увеличилась в:
- Карагандинской области – на 7,8%,
- Актюбинской области – на 6,5%,
- Алматы – на 6,3%,
- Туркестанской области – на 6,1%.
"По сравнению с сельской местностью в городской местности отмечается более высокая численность занятых женщин – она составила 3 008 500 человек".Пресс-служба БНС
15 июля в Бюро национальной статистики опубликовали новые данные по потреблению табака взрослым населением в Казахстане в 2026 году. Очередное ежегодное обследование взрослого населения показало, что в стране стало меньше курильщиков.
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