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Общество

Эмоциональный казахстанец набросился на судью сельской спартакиады и началась массовая драка

Область Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 03:13 Фото: Zakon.kz
На спартакиаде в Жанааркинском районе области Улытау разгоряченный мужчина набросился на судью, устроив массовую потасовку, сообщает Zakon.kz.

Драка началась сразу после финальных соревнований, передает "КТК". В нее были вовлечены зрители, судьи, борцы и даже их тренеры.

Со слов полицейских, несмотря на серьезную схватку пострадавших нет. Однако четверо зачинщиков инцидента все же задержаны.

"По факту инцидента, имевшего место в Жанааркинском районе во время проведения спартакиады, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Установлены и задержаны все участники конфликта", – прокомментировал заместитель начальника ДП области Улытау Алмаз Саламатов.

А в Кокшетау мужчина попытался угнать автомобиль, пока его владелец спал в салоне. Об этом 27 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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