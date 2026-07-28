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Общество

Полиция Астаны с 29 июля переходит на усиленный режим: возможны ограничения движения

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 17:36 Фото: primeminister.kz
Полиция Астаны перейдет на усиленный режим службы. Причина – международный турнир "Игры будущего-2026", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 июля, объявили в пресс-службе столичного департамента полиции (ДП):

"С 29 июля по 9 августа в столице Казахстана пройдет масштабный международный спортивный турнир "Игры будущего-2026", который привлечет внимание всего мира. Ожидается, что в соревнованиях, объединяющих цифровые технологии и традиционные виды спорта, примут участие лучшие спортсмены, международные делегации, болельщики и туристы. В связи с этим Департамент полиции Астаны перейдет на усиленный режим несения службы с привлечением дополнительных подразделений".

Отмечается, что на протяжении всего турнира сотрудники полиции будут круглосуточно обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность граждан и профилактику правонарушений.

"Особое внимание уделят обеспечению безопасности дорожного движения. В районах проведения соревнований будут регулировать транспортные потоки, принимать меры по предотвращению заторов, обеспечению беспрепятственного проезда спецтранспорта и безопасности пешеходов. В связи с этим на отдельных улицах возможно временное ограничение движения транспорта".Пресс-служба ДП Астаны

Департамент полиции Астаны призывает жителей и гостей столицы соблюдать общественный порядок, строго выполнять требования безопасности и с пониманием относиться к законным требованиям сотрудников полиции.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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