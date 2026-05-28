Политика

"Игры будущего", "Сириус" и совместное заявление: Токаев и Путин подвели итоги переговоров в Астане

президент России Владимир Путин, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 16:05 Фото: akorda.kz
Сегодня, 28 мая 2026 года, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели брифинг для представителей СМИ и подвели итоги переговоров, сообщает Zakon.kz.

Глава нашего государства отметил, что большое внимание в ходе переговоров было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству.

"В Казахстане и России регулярно и с большим размахом проходят перекрестные Дни культуры, которые наглядно демонстрируют богатую палитру общего духовно-культурного наследия. Полезными стали и экспертные встречи историков и политологов двух стран. В этом году состоится третий медиафорум Казахстана и России. Он содействует выстраиванию эффективного взаимодействия в информационной сфере. Подобные мероприятия необходимы с точки зрения обмена опытом для совместного противодействия дезинформации, попыткам посеять рознь между нашими странами и народами. Большое значение придаем успешному проведению третьих "Игр будущего", которые пройдут в Астане в июле-августе нынешнего года. Отдельно отмечу совместные проекты в сфере среднего образования. В Казахстане проведены две встречи талантов "Сириус", что свидетельствует о системной поддержке одаренной молодежи для подготовки кадров новой формации. В январе этого года в Алматы была заложена первая капсула на месте строительства центра "Сириус". Только что мы стали свидетелями аналогичной церемонии в Астане. Образовательные проекты центра "Сириус" могут стать своеобразной "визитной карточкой" нашего сотрудничества в гуманитарной сфере, они внесут большой вклад в усиление интеллектуального потенциала наших стран", – поделился ожиданиями Касым-Жомарт Токаев.

Казахстанский лидер назвал государственный визит президента России очень успешным и выразил уверенность, что он войдет в летопись стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран как событие особой важности.

"Подписанные документы и достигнутые договоренности отражают суть казахстанско-российского партнерства – объединить традиции дружбы и добрососедства с обоюдным стремлением к общему прогрессу во всех сферах общественной жизни. В завершение вновь выражаю искреннюю признательность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за его исторический по своему значению вклад в развитие казахстанско-российских отношений. С большим удовлетворением хочу подчеркнуть, что итоги Вашего государственного визита подтвердили особый характер многогранного межгосударственного сотрудничества. Нет сомнений в том, что совместными усилиями мы продолжим уверенную поступь по пути, ведущему к укреплению стратегического партнерства и союзничества во имя благополучия наших братских стран и народов", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Президент России подчеркнул деловой и конструктивный характер состоявшихся переговоров, соответствующих дружественным и добрососедским отношениям двух стран.

"Мы обстоятельно обсудили основные вопросы двустороннего взаимодействия в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере, затронули и актуальные вопросы международной повестки дня. Подписано совместное заявление, в котором обозначены приоритетные задачи укрепления всего комплекса российско-казахстанского сотрудничества. Заключен также ряд важных межправительственных и межведомственных документов, охватывающих самые разные отрасли: от энергетики и финансов до здравоохранения и образования. Значительное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия. В прошлом году наш товарооборот составил почти 29 миллиардов долларов, и мы, конечно, уверенно движемся к отметке в 30 миллиардов. Нет никаких сомнений в том, что в самое ближайшее время этот барьер будет преодолен. Уверен, что нынешний визит и переговоры послужат дальнейшему укреплению многоплановых российско-казахстанских отношений на благо наших стран и народов", – сказал Владимир Путин.
Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о роли России в мировой политике и экономике.

