#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
473.4
539.39
6.07
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
473.4
539.39
6.07
Общество

1,5 млн тенге алиментов не выплатил житель Петропавловска и получил тюремный срок

мужская рука и ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 19:14 Фото: pixabay
Жителя Петропавловска отправили в колонию за значительный долг по обязательным денежным выплатам на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Казахстанца приговорили к одному году лишения свободы за злостное уклонение от уплаты алиментов. По данным Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области, задолженность перед несовершеннолетним сыном превысила 1,5 млн тенге.

При этом мужчина несколько лет не поддерживал связь с ребенком и не принимал попыток официально трудоустроиться.

Как установил суд, мужчина по судебному приказу был обязан выплачивать алименты на содержание сына, однако длительное время уклонялся от исполнения своих обязанностей.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что у подсудимого была возможность трудоустроиться и получать доход, однако официальную работу он не искал, в Центр занятости не обращался и алименты не выплачивал.

При назначении наказания суд учел признание вины и раскаяние мужчины, однако обратил внимание и на ряд обстоятельств, свидетельствующих о систематическом уклонении от обязанностей. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение решения суда о взыскании алиментов, а также уже освобождался от уголовной ответственности по аналогичной статье после примирения сторон.

Несмотря на предоставленную возможность исправиться, должных выводов подсудимый не сделал.

"Суд установил, что с 2021 года мужчина не поддерживал связь с сыном, не участвовал в его воспитании и не интересовался его жизнью и состоянием здоровья. В итоге суд признал жителя Петропавловска виновным по ст. 139 УК РК и назначил ему один год лишения свободы", – отмечается в информации.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что с 25 августа 2026 года алименты в Казахстане будут перечислять по новым правилам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ
07:33, 19 июня 2024
Казахстанец выплатил алименты только после своего ареста
Руки
14:42, 18 января 2025
5 млн тенге за "переписку" с несовершеннолетней: в мошенничестве подозревают жителей Петропавловска
конопля
11:14, 18 мая 2024
Два жителя Астаны получили тюремные сроки за выращивание конопли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UWW
19:34, Сегодня
Али Алмас проиграл в финале и стал серебряным призёром чемпионата мира по борьбе
Фото: UWW
19:03, Сегодня
Казахстанский борец Толеугали проведёт утешительную схватку на ЧМ-2026
Фото: UWW
18:51, Сегодня
Борец из Казахстана Аскар выбыл из борьбы за медаль ЧМ-2026 в Баку
Фото: UWW
18:37, Сегодня
Казахстанский борец Жанажол сохранил шансы на медаль чемпионата мира в Баку
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: