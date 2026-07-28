1,5 млн тенге алиментов не выплатил житель Петропавловска и получил тюремный срок

Жителя Петропавловска отправили в колонию за значительный долг по обязательным денежным выплатам на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Казахстанца приговорили к одному году лишения свободы за злостное уклонение от уплаты алиментов. По данным Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области, задолженность перед несовершеннолетним сыном превысила 1,5 млн тенге.

При этом мужчина несколько лет не поддерживал связь с ребенком и не принимал попыток официально трудоустроиться.

Как установил суд, мужчина по судебному приказу был обязан выплачивать алименты на содержание сына, однако длительное время уклонялся от исполнения своих обязанностей.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что у подсудимого была возможность трудоустроиться и получать доход, однако официальную работу он не искал, в Центр занятости не обращался и алименты не выплачивал.

При назначении наказания суд учел признание вины и раскаяние мужчины, однако обратил внимание и на ряд обстоятельств, свидетельствующих о систематическом уклонении от обязанностей. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение решения суда о взыскании алиментов, а также уже освобождался от уголовной ответственности по аналогичной статье после примирения сторон.

Несмотря на предоставленную возможность исправиться, должных выводов подсудимый не сделал.

"Суд установил, что с 2021 года мужчина не поддерживал связь с сыном, не участвовал в его воспитании и не интересовался его жизнью и состоянием здоровья. В итоге суд признал жителя Петропавловска виновным по ст. 139 УК РК и назначил ему один год лишения свободы", – отмечается в информации.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что с 25 августа 2026 года алименты в Казахстане будут перечислять по новым правилам.