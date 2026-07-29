История с курьером, спасшим от мошенников пенсионерку в Алматы, получила счастливое продолжение

В Алматы состоялась церемония поощрения курьера Нартая Есимханова, чья внимательность и неравнодушие помогли предотвратить мошенничество в отношении пожилой женщины. Об этом 29 июля 2026 года рассказали в департаменте полиции (ДП) южной полиции, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка напомнили, что во время выполнения очередного заказа курьер забрал у пенсионерки пакет с личными вещами. Однако поведение женщины показалось ему необычным: она заметно нервничала и уклончиво отвечала на вопросы о содержимом посылки. Заподозрив неладное, молодой человек не стал продолжать доставку и незамедлительно сообщил о своих сомнениях в полицию.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что пенсионерка стала жертвой распространенной схемы телефонного мошенничества. Поддавшись обману, она спрятала 3 тыс. долларов в карман джинсов и передала пакет курьеру, полагая, что выполняет требования "проверки денежных средств". Благодаря своевременному сообщению преступный замысел был сорван, а все сбережения возвращены владелице.

За проявленную гражданскую ответственность и активную жизненную позицию начальник ДП Алматы Айдын Кабдулдинов вручил курьеру благодарственное письмо и памятный подарок.

"Сегодня мы чествуем человека, который не является сотрудником полиции, но своим поступком внес весомый вклад в защиту граждан от преступления. Именно благодаря таким неравнодушным людям удается своевременно предотвращать преступления и защищать тех, кто оказался в беде. Поступок Нартая – яркий пример того, что принцип Главы государства "Закон и порядок" начинается с личной ответственности каждого гражданина", – подчеркнул Айдын Кабдулдинов.

Сам герой признался, что в тот момент принял решение сердцем.

"Когда я увидел ее глаза, понял, что она очень напугана. Мне стало искренне жаль эту бабушку. В тот момент я вспомнил свою маму и подумал: а если бы на ее месте оказалась она? Поэтому я сразу решил сообщить в полицию. Считаю, что поступил правильно", – рассказал Нартай Есимханов.

Обращаясь к коллегам, работающим в сфере доставки, молодой человек призвал никогда не оставаться равнодушными.

"Хочу попросить всех курьеров быть предельно внимательными и чуткими к людям, особенно к пожилым. Если поведение человека кажется странным или вызывает сомнения, лучше сразу сообщить об этом в полицию по телефону "102". Возможно, именно ваш звонок поможет предотвратить преступление и убережет кого-то от большой беды", – отметил Нартай Есимханов.

В полиции подчеркивают: противодействие интернет-мошенничеству невозможно без активного участия общества. Именно внимательность, ответственность и своевременное сообщение о подозрительных фактах нередко становятся решающими факторами в предотвращении преступлений и сохранении имущества граждан.

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