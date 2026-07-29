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Общество

Казахстанец поплатился за грязный язык в адрес оператора "102"

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 10:43 Фото: pixabay
Нецензурная брань в адрес оператора "102" дорого обошлась казахстанцу. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе прокуратура Астаны.

Согласно предыстории, житель Астаны во время звонка на канал "102" допустил в адрес оператора нецензурные высказывания, совершив уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 378 УК РК "Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей".

Уже в ходе судебного разбирательства государственным обвинителем вина подсудимого была полностью доказана.

В итоге приговором суда ему назначено наказание в виде 30 часов общественных работ.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура Астаны настоятельно обращает внимание, что сотрудники экстренных служб ежедневно обеспечивают безопасность граждан и выполняют свои обязанности в условиях высокой ответственности.

"Оскорбление представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей является уголовно наказуемым деянием".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Немного ранее стало известно, что житель Петропавловска долгие годы игнорировал сына и копил долги. В результате его осудили за неуплату алиментов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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