Казахстанец поплатился за грязный язык в адрес оператора "102"
Согласно предыстории, житель Астаны во время звонка на канал "102" допустил в адрес оператора нецензурные высказывания, совершив уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 378 УК РК "Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей".
Уже в ходе судебного разбирательства государственным обвинителем вина подсудимого была полностью доказана.
В итоге приговором суда ему назначено наказание в виде 30 часов общественных работ.
Приговор вступил в законную силу.
Прокуратура Астаны настоятельно обращает внимание, что сотрудники экстренных служб ежедневно обеспечивают безопасность граждан и выполняют свои обязанности в условиях высокой ответственности.
"Оскорбление представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей является уголовно наказуемым деянием".Пресс-служба прокуратуры Астаны
Немного ранее стало известно, что житель Петропавловска долгие годы игнорировал сына и копил долги. В результате его осудили за неуплату алиментов.