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События

До Иссык-Куля за час: первый самолет с туристами из Алматы встретили в Тамчы

первый международный рейс по маршруту Алматы - Тамчы - Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 11:25 Фото: airport.kg
На Иссык-Куле торжественно встретили первый в нынешнем летнем сезоне прямой авиарейс из Алматы. Самолет кыргызской авиакомпании Asman Airlines прибыл в международный аэропорт Тамчы 10 июля, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению ОАО "Аэропорты Кыргызстана", накануне, 10 июля 2026 года, был осуществлен первый международный рейс по маршруту Алматы – Тамчы – Алматы, открыв летнюю полетную программу между Казахстаном и живописным озером Иссык-Куль в Кыргызстане.

первый международный рейс по маршруту Алматы – Тамчы – Алматы Фото: airport.kg, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 11:25

Фото: airport.kg

Прямое авиасообщение между Алматы и побережьем Иссык-Куля продлится до сентября, а рейсы будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Продолжительность полета составит около часа.

на Иссык-Куле встретили первый прямой авиарейс из Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 11:25

Фото: airport.kg

В Международном аэропорту "Иссык-Куль" пассажиров встретили с теплом и кыргызским гостеприимством.

первый международный рейс по маршруту Алматы – Тамчы – Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 11:25

Фото: airport.kg

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" организовало праздничную встречу, где девушки в национальных костюмах приветствовали гостей, создавая радостную атмосферу с первых минут их пребывания в стране.

на Иссык-Куле встретили первый прямой авиарейс из Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 11:25

Фото: airport.kg

"В рамках летней программы рейсы по маршруту Тамчы – Алматы – Тамчы будут выполняться до сентября 2026 года дважды в неделю – по понедельникам и пятницам, обеспечивая удобное авиасообщение между двумя государствами", – отмечается в информации.
первый международный рейс по маршруту Алматы - Тамчы - Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 11:25

Фото: airport.kg

Ранее Министерство транспорта Казахстана выступило с хорошими новостями к путешественникам. По данным ведомства, открыты новые рейсы в Китай и Кыргызстан.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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