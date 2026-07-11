До Иссык-Куля за час: первый самолет с туристами из Алматы встретили в Тамчы

На Иссык-Куле торжественно встретили первый в нынешнем летнем сезоне прямой авиарейс из Алматы. Самолет кыргызской авиакомпании Asman Airlines прибыл в международный аэропорт Тамчы 10 июля, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению ОАО "Аэропорты Кыргызстана", накануне, 10 июля 2026 года, был осуществлен первый международный рейс по маршруту Алматы – Тамчы – Алматы, открыв летнюю полетную программу между Казахстаном и живописным озером Иссык-Куль в Кыргызстане.

Прямое авиасообщение между Алматы и побережьем Иссык-Куля продлится до сентября, а рейсы будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Продолжительность полета составит около часа.

В Международном аэропорту "Иссык-Куль" пассажиров встретили с теплом и кыргызским гостеприимством.

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" организовало праздничную встречу, где девушки в национальных костюмах приветствовали гостей, создавая радостную атмосферу с первых минут их пребывания в стране.

"В рамках летней программы рейсы по маршруту Тамчы – Алматы – Тамчы будут выполняться до сентября 2026 года дважды в неделю – по понедельникам и пятницам, обеспечивая удобное авиасообщение между двумя государствами", – отмечается в информации.

Ранее Министерство транспорта Казахстана выступило с хорошими новостями к путешественникам. По данным ведомства, открыты новые рейсы в Китай и Кыргызстан.