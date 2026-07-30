Офис, удаленка или гибрид: какой график выбирают казахстанцы в 2026 году

Гибридный формат работы становится самым желанным для казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли аналитики платформы hh.kz, опросив более 1,2 тысячи соискателей по всей стране.

Так, на сегодняшний день большинство участников исследования (39%) продолжают работать полностью в офисе или на рабочем месте. Еще 27% совмещают офис и удаленную работу, а каждый пятый (20%) трудится полностью дистанционно.

Однако если бы у казахстанцев была возможность выбора, почти половина (46%) предпочли бы гибридный формат.

Еще 31% хотел бы работать полностью удаленно, тогда как только 13% выбрали исключительно офис. При этом 9% признались, что специфика их профессии не позволяет работать вне рабочего места.

Оказалось, что гибкие условия труда все чаще становятся важным фактором при выборе работодателя. К примеру, для 42% опрошенных возможность работать удаленно или по гибридному графику важна, хотя и не является решающей. Еще 28% назвали ее одним из главных критериев при выборе новой работы.

При этом почти половина участников исследования (49%) считают, что наиболее эффективный формат работы зависит от профессии и поставленных задач. Еще 28% уверены, что максимальной продуктивности помогает достичь именно гибридный график.

Главным преимуществом гибкого формата респонденты назвали баланс между работой и личной жизнью – такой вариант выбрали 60% участников опроса. Более половины (52%) отметили экономию времени на дорогу, а 37% считают, что при таком формате работают продуктивнее.

Впрочем, несмотря на популярность гибридной и удаленной работы, универсального решения не существует: многие профессии по-прежнему требуют постоянного присутствия на рабочем месте.

Немного ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) выступили с интересным предложением. Как оказалось, казахстанцам готовы выдавать до 7 млн тенге за переезд в другой регион.