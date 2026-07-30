Трудовые права почти 36 тысяч казахстанцев защитили за полгода

Фото: Zakon.kz

По итогам работы государственных инспекторов труда за первое полугодие 2026 года в Казахстане защищены трудовые права почти 36 тыс. работников. Об этом 30 июля 2026 года сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает Zakon.kz.

По состоянию на 1 июля государственные инспекторы труда провели свыше 3,6 тыс. проверок. Работодателям выдали предписания по устранению нарушений и восстановлению прав работников. Особое внимание уделили вопросам своевременной выплаты зарплаты. В ходе проверок на ряде предприятий выявили случаи задолженности перед работниками. Совместно с работодателями инспекторы утвердили графики погашения задолженности, исполнение которых находится на постоянном контроле. Ранее аналитики опросили работодателей и выявили, что сегодня сотрудников в Казахстане удерживают не столько цифры в контракте, сколько здоровая атмосфера, уважение руководства и надежное плечо коллег.

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