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Общество

Трудовые права почти 36 тысяч казахстанцев защитили за полгода

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 15:00 Фото: Zakon.kz
По итогам работы государственных инспекторов труда за первое полугодие 2026 года в Казахстане защищены трудовые права почти 36 тыс. работников. Об этом 30 июля 2026 года сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает Zakon.kz.

По состоянию на 1 июля государственные инспекторы труда провели свыше 3,6 тыс. проверок. Работодателям выдали предписания по устранению нарушений и восстановлению прав работников.

Особое внимание уделили вопросам своевременной выплаты зарплаты. В ходе проверок на ряде предприятий выявили случаи задолженности перед работниками.

Совместно с работодателями инспекторы утвердили графики погашения задолженности, исполнение которых находится на постоянном контроле.

Ранее аналитики опросили работодателей и выявили, что сегодня сотрудников в Казахстане удерживают не столько цифры в контракте, сколько здоровая атмосфера, уважение руководства и надежное плечо коллег.

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Айсулу Омарова
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