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Общество

Почему казахстанцы не уходят с работы даже ради высокой зарплаты

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 13:28 Фото: freepik
Деньги – не главное: как оказалось, сегодня сотрудников в Казахстане удерживают не столько цифры в контракте, сколько здоровая атмосфера, уважение руководства и надежное плечо коллег, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли аналитики HeadHunter Центральная Азия, опросив более 1 100 работодателей и соискателей из Казахстана.

Согласно проведенному исследованию, 79% участников хотя бы раз получали предложение о работе с более высокой оплатой труда. Однако многие предпочли остаться на прежнем месте.

Главной причиной такого решения оказался баланс между работой и личной жизнью – его выбрали 44% респондентов.

Кроме того, важными факторами стали дружный коллектив (40%), стабильность компании (37%) и доверие к руководителю (31%). Более четверти опрошенных признались, что продолжают работать, потому что им нравится сама работа.

На вопрос о том, что помогает сохранять мотивацию, респонденты чаще всего называли комфортную рабочую атмосферу (56%), доверие со стороны руководства (55%), хорошие отношения с коллегами (53%) и чувство стабильности (53%). Почти половина опрошенных отметили, что для них важно признание результатов труда.

Примечательно, но в то же время сотрудники назвали и причины, которые могут подтолкнуть их к увольнению.

На первом месте оказалась токсичная атмосфера в коллективе – этот вариант выбрали 67% участников.

Далее следуют:

  • конфликт с руководителем и отсутствие признания достижений (по 54%),
  • потеря баланса между работой и личной жизнью (49%).
"Если же выбрать только один фактор, который сильнее всего удерживает человека в компании, лидером вновь стал баланс между работой и личной жизнью. Далее идут руководитель, стабильность компании, коллектив и интересная работа", – говорится в заключительной части отчета.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 13:28
Повысить зарплату казахстанцам обещают в правительстве

23 июня 2026 года был обнародован Комплексный план повышения доходов казахстанцев. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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