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Общество

Мошенники нашли новый способ выманивать деньги у казахстанцев: МВД раскрыло схему

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:40 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 31 июля 2026 года, Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана обратилось к гражданам с важной информацией. Их предупредили о действиях мошенников в сфере инвестирования, сообщает Zakon.kz.

Подробности раскрыл начальник управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Бейбит Биржанов:

"МВД информирует, что в последнее время на территории Республики Казахстан участились случаи интернет-мошенничества, совершаемого под предлогом инвестирования и вложения денежных средств в различные проекты. Злоумышленники, используя технологии дипфейк (искусственный интеллект) в мессенджерах и социальных сетях, путем использования изображений известных личностей привлекают граждан к вложениям в различные инвестиционные проекты и фонды. При этом обещают гражданам быстрый и гарантированный доход".

Спикер объяснил, что при контакте с лжеброкерами предлагается установить мобильные приложения, перейти по ссылкам либо перевести денежные средства на счета третьих лиц под видом "вложений", "активации аккаунта" или "увеличения прибыли".

"Как правило, после перечисления денежных средств связь с лжеброкерами прекращается, а обещанная прибыль так и не поступает. В ряде случаев мошенники продолжают выманивать дополнительные суммы, ссылаясь на необходимость уплаты "налогов", "комиссий" или "страховых взносов".Бейбит Биржанов

По всем выявленным фактам, как отметил Бейбит Биржанов, Министерством внутренних дел проводятся досудебные расследования, принимаются меры по установлению и задержанию причастных лиц, а также по блокированию мошеннических интернет-ресурсов и каналов вывода денежных средств.

В этой связи Департамент по противодействию киберпреступности призывает граждан быть бдительными и соблюдать следующие меры безопасности:

  • не доверять предложениям о "гарантированной" прибыли;
  • не переводить денежные средства неизвестным лицам и на сомнительные счета;
  • не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из непроверенных источников;
  • проверять информацию о компаниях только через официальные источники и государственные реестры;
  • при желании инвестировать изучить инвестиционные рынки и обращаться в официальные офисы проверенных компаний.
"В случае, если вы стали жертвой интернет-мошенничества либо располагаете информацией о подобных фактах, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел по месту жительства или по номеру "102".Бейбит Биржанов

Он подчеркнул, что МВД продолжает работу по противодействию интернет-мошенничеству и призывает граждан к повышенной осторожности при совершении финансовых операций в сети Интернет.

28 июля 2026 года стало известно, что в Казахстане к административной ответственности привлекли девять авторов противоправного контента в социальных сетях. По данным МВД, указанные граждане ради лайков, просмотров и донатов сознательно переступили границы дозволенного. В прямых эфирах, в частности стримах в TikTok, выражались нецензурной бранью, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли людей. Также в МВД заявили, что впредь ведомство будет называть имена нарушителей и показывать их исключительно в профилактических целях.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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