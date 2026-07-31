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33,98% госдоли "Тартып" продали по заниженной стоимости: суд в Алматы принял решение

Новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 12:56 Фото: Zakon.kz
Специализированная природоохранная прокуратура Алматы обратилась в суд с иском о признании недействительными актов государственной регистрации и реорганизации АО "Тартып" в ТОО "АҚ Тәртіп", отмене регистрационных актов и возврате государству 33,98% доли, сообщает Zakon.kz.

АО "Тартып" (сейчас действует как ТОО "АҚ Тәртіп" – это крупная коммунальная компания в Алматы, которая занимается сбором и вывозом твердых бытовых отходов (мусора).

"Основанием для иска послужило то, что государственная доля была реализована по заниженной стоимости", – заявили в прокуратуре Алматы сегодня, 31 июля 2026 года.

Ранее по иску прокуратуры города решением суда от 12 июля 2023 года, вступившим в законную силу, договор купли-продажи государственной доли от 18 октября 2017 года был признан недействительным.

"30 июля 2026 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу", – подчеркнули в прокуратуре Алматы.

28 июля 2026 года стало известно, что государству вернули здание железнодорожной больницы и два земельных участков, расположенные в центре Алматы. Во время судебного разбирательства было установлено, что участники сделок были аффилированы между собой, а государственное имущество было отчуждено в обход конкурентных процедур.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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