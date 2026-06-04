В Алматы на сутки изменят движение на одной из оживленных улиц

В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок улицы Габдуллина, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Almaty_Joly, с 08:00 5 июня до 06:00 2026 года 6 июня движение будет перекрыто на участке от ул. Байзакова до ул. Манаса.

Известно, что на ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свой маршрут.

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