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Общество

В Алматы на сутки изменят движение на одной из оживленных улиц

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, пробка, пробки , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 15:52 Фото: unsplash
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок улицы Габдуллина, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Almaty_Joly, с 08:00 5 июня до 06:00 2026 года 6 июня движение будет перекрыто на участке от ул. Байзакова до ул. Манаса.

Известно, что на ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

карта, дороги, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 15:52

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свой маршрут.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 15:52
Жителей Алматы предупредили об ограничении движения до июля

Ранее сообщалось, что 7 июня 2026 года в Астане десятки улиц перекроют из-за 7 тысяч бегунов. Подробнее узнать информацию можно по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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