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Общество

"Купил гражданство Казахстана": МВД нашло героя скандального видео и раскрыло правду

Паспорт гражданина РК, документы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 13:21 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана отреагировали на ролик в социальных сетях, в котором мужчина утверждает, что купил гражданство РК без прохождения обязательного языкового теста, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео опубликовали в одном из Instagram-пабликов сегодня, 31 июля 2026 года.

"Мужчина на видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, на полном серьезе рассказал, что якобы без труда получил гражданство Казахстана благодаря коррупции и гостеприимству. Надеемся, компетентные органы проведут проверку и выяснят все обстоятельства", – говорится в описании под публикацией.

В комментариях казахстанцы заявили, что слова мужчины нужно проверить и призвали аннулировать ему гражданство.

"Министерством внутренних дел установлена личность мужчины, распространившего в социальных сетях ложные сведения о якобы незаконном получении гражданства Республики Казахстан. Им оказался гражданин сопредельного государства. Проверкой установлено, что распространенная им информация о якобы приобретении гражданства Казахстана не соответствует действительности", – сообщили в пресс-службе МВД РК корреспонденту Zakon.kz.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время во взаимодействии с зарубежными коллегами проводятся необходимые мероприятия", – заверили в пресс-службе МВД РК.

Вместе с тем в ведомстве казахстанцев призвали доверять исключительно официальной информации государственных органов и не распространять непроверенные либо заведомо ложные сведения.

"Распространение ложной информации влечет ответственность, вплоть до уголовной, предусмотренную законодательством Республики Казахстан", – напомнили в пресс-службе МВД РК.

Отметим, что при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК тестирование предусматривает обязательную проверку знания казахского языка на элементарном уровне.

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