Казахстан выделил 550 грантов иностранным студентам

АО "Центр международных программ" завершило конкурсный отбор в рамках государственной стипендиальной программы для иностранных граждан, а также лиц казахской национальности, не имеющих гражданства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По итогам конкурса на 2026-2027 учебный год образовательные гранты получили 550 иностранных абитуриентов.

"Утвержден основной список стипендиатов, которые смогут пройти обучение в казахстанских вузах", – говорится в публикации за 31 июля 2026 года.

С основным списком можно ознакомиться в этом документе.

Ранее мы писали, что казахстанские ученые получат доступ к лабораториям одного из ведущих вузов России.