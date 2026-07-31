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Общество

Важное предупреждение для поступающих в негражданские вузы Казахстана: срочно проверьте личный кабинет

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 15:08 Фото: magnific
Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана опубликовал важную информацию для поступающих в магистратуру и докторантуру в негражданские организации высшего и послевузовского образования (ОВПО), сообщает Zakon.kz.

Им сегодня, 31 июля 2026 года, напомнили, что к негражданским ОВПО относятся:

  • Академия правосудия при Верховном суде РК,
  • Академия правоохранительных органов при ГП РК,
  • Академия МВД РК,
  • Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС РК.
"С подробной информацией о дате, времени и месте вступительного экзамена можно ознакомиться в личном кабинете во вкладке "Моя история", – заявили в НЦТ.

Подчеркивается, что запуск на тестирование осуществляется только по документу, удостоверяющему личность (удостоверение личности или паспорт).

"Примечание: просим вас не перепутать место и время тестирования. Участники, прибывшие после начала тестирования, к тестированию не допускаются", – отметили в НЦТ.
инфографика, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 15:08

Фото: Telegram/uto92

23 июля 2026 года будущим магистрантам Казахстана напомнили важные правила перед тестированием.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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