Важное предупреждение для поступающих в негражданские вузы Казахстана: срочно проверьте личный кабинет

Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана опубликовал важную информацию для поступающих в магистратуру и докторантуру в негражданские организации высшего и послевузовского образования (ОВПО), сообщает Zakon.kz.

Им сегодня, 31 июля 2026 года, напомнили, что к негражданским ОВПО относятся:

Академия правосудия при Верховном суде РК,

Академия правоохранительных органов при ГП РК,

Академия МВД РК,

Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС РК.

"С подробной информацией о дате, времени и месте вступительного экзамена можно ознакомиться в личном кабинете во вкладке "Моя история", – заявили в НЦТ.

Подчеркивается, что запуск на тестирование осуществляется только по документу, удостоверяющему личность (удостоверение личности или паспорт).

"Примечание: просим вас не перепутать место и время тестирования. Участники, прибывшие после начала тестирования, к тестированию не допускаются", – отметили в НЦТ.

23 июля 2026 года будущим магистрантам Казахстана напомнили важные правила перед тестированием.