Важное предупреждение для поступающих в негражданские вузы Казахстана: срочно проверьте личный кабинет
Фото: magnific
Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана опубликовал важную информацию для поступающих в магистратуру и докторантуру в негражданские организации высшего и послевузовского образования (ОВПО), сообщает Zakon.kz.
Им сегодня, 31 июля 2026 года, напомнили, что к негражданским ОВПО относятся:
- Академия правосудия при Верховном суде РК,
- Академия правоохранительных органов при ГП РК,
- Академия МВД РК,
- Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС РК.
"С подробной информацией о дате, времени и месте вступительного экзамена можно ознакомиться в личном кабинете во вкладке "Моя история", – заявили в НЦТ.
Подчеркивается, что запуск на тестирование осуществляется только по документу, удостоверяющему личность (удостоверение личности или паспорт).
"Примечание: просим вас не перепутать место и время тестирования. Участники, прибывшие после начала тестирования, к тестированию не допускаются", – отметили в НЦТ.
23 июля 2026 года будущим магистрантам Казахстана напомнили важные правила перед тестированием.
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