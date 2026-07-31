Казахстанские ученые получат доступ к лабораториям одного из ведущих вузов России
Такая возможность появится благодаря меморандуму о сотрудничестве, который подписали Министерство науки и высшего образования Казахстана и Сколтех.
По данным пресс-службы казахстанского ведомства, документ предусматривает развитие совместных исследований, организацию научных стажировок, проведение конференций, семинаров и образовательных мероприятий, а также обмен опытом между казахстанскими и российскими исследователями.
Кроме того, стороны намерены расширять академическое сотрудничество и реализовывать совместные проекты по приоритетным научным направлениям.
Сколтех считается одним из ведущих исследовательских университетов России и входит в перечень рекомендуемых организаций для прохождения научных стажировок по международной стипендии "Болашак".
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