Казахстанские ученые получат доступ к лабораториям одного из ведущих вузов России

Казахстанские ученые, преподаватели, магистранты и докторанты смогут проходить научные стажировки в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех), получив доступ к современным лабораториям, исследовательской инфраструктуре и международным научным проектам, сообщает Zakon.kz.

Такая возможность появится благодаря меморандуму о сотрудничестве, который подписали Министерство науки и высшего образования Казахстана и Сколтех.

По данным пресс-службы казахстанского ведомства, документ предусматривает развитие совместных исследований, организацию научных стажировок, проведение конференций, семинаров и образовательных мероприятий, а также обмен опытом между казахстанскими и российскими исследователями.

Кроме того, стороны намерены расширять академическое сотрудничество и реализовывать совместные проекты по приоритетным научным направлениям.

Сколтех считается одним из ведущих исследовательских университетов России и входит в перечень рекомендуемых организаций для прохождения научных стажировок по международной стипендии "Болашак".

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