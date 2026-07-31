Потоп в Астане: акимат подсказал, куда обращаться пострадавшим

В акимате Астаны пояснили, кто несет ответственность за пострадавшие автомобили и куда обращаться их автовладельцам, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях жительница Астаны Анар Долдырина рассказала, что 23 июля ее автомобиль оказался затоплен в результате ливня. Размер ущерба она оценивает в около 35 млн тенге. Девушка отметила, что направила обращения в Администрацию президента, а также жалобы на работу коммунальных служб и содержание дорог.

"Наша машина оказалась в зоне подтопления, она в прямом смысле плавала. Проезжали большие машины, создавали волны. Из-за этого машину качало. Несколько раз проезжали автобусы. То есть все это было очень страшно. Машину мы, к сожалению, потеряли, она не подлежит восстановлению. Спасибо спасателям, они нас вытащили. Это была медленная пытка. Ты понимаешь, что ничего не можешь сделать. Остается только наблюдать", – выложила видео Анар Долдырина.

В столичном ведомстве прокомментировали ситуацию, отметив, что ответственность в зависимости от установленных обстоятельств и разграничения обязанностей может быть возложена на владельца соответствующего участка дороги, организацию, осуществляющую содержание дороги, либо на владельца или эксплуатирующую организацию системы ливневой канализации.

"Основанием для ответственности может являться доказанное ненадлежащее содержание соответствующего объекта, неисправность или несвоевременное обслуживание водоотводных сооружений, непринятие необходимых мер по устранению опасности, ограничению движения или предупреждению водителей. Вместе с тем сам по себе факт выпадения обильных осадков или затопления дороги не означает автоматического возникновения ответственности конкретного госоргана или коммунальной организации". Акимат Астаны

Также в акимете добавли, что учитываются и действия самого водителя. Согласно ст. 935 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть), если грубая неосторожность потерпевшего способствовала возникновению или увеличению вреда, размер возмещения может быть уменьшен с учетом степени вины потерпевшего и причинителя вреда. Например, правовая оценка может учитывать, видел ли водитель затопленный участок, предупреждающие знаки, ограждения или ограничение движения, имелась ли возможность выбрать безопасный маршрут, а также соответствовала ли скорость движения дорожной обстановке.

Для предъявления требования о возмещении ущерба автовладельцу необходимо документально подтвердить:

точное место и время происшествия;

факт затопления участка дороги;

обстоятельства движения автомобиля;

наличие или отсутствие дорожных знаков, ограждений и предупреждений;

повреждения автомобиля;

заключение станции технического обслуживания, специалиста или эксперта;

наличие гидроудара и его связь с попаданием воды в двигатель;

стоимость восстановительного ремонта;

расходы на эвакуацию, диагностику, оценку и хранение автомобиля;

причинно-следственную связь между состоянием дороги или системы водоотведения и повреждением транспортного средства.

Автовладелец вправе направить предполагаемому ответственному лицу письменную претензию о добровольном возмещении ущерба. При недостижении соглашения спор может быть передан на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

Окончательное решение о наличии оснований для возмещения ущерба, надлежащем ответчике и размере компенсации принимается с учетом всех собранных доказательств, а при отсутствии добровольного урегулирования – судом.

"Вопрос о возмещении ущерба, причиненного автомобилям при движении по затопленным участкам дорог, рассматривается индивидуально с учетом обстоятельств каждого конкретного случая. Любые требования о возмещении материального ущерба не могут быть удовлетворены, поскольку в соответствии с п. 72 Правил дорожного движения Республики Казахстан при возникновении препятствия и (или) опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан принять меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства либо осуществить безопасный для других участников дорожного движения объезд препятствия".

Местные власти уточнили, что стоит учитывать, что подтопление дорожного полотна происходит вследствие выпадения чрезвычайно интенсивных (залповых) атмосферных осадков, являющихся природным явлением, которое возникает внезапно и не всегда позволяет обеспечить мгновенный отвод поверхностных вод даже при исправном функционировании ливневой канализации. В период прохождения осадков пропускная способность системы дождевой канализации может быть временно превышена, в связи с чем образование кратковременных локальных подтоплений не свидетельствует само по себе о ненадлежащем содержании улично-дорожной сети.

Ранее ситуацию с "ливневками" в Астане прокомментировал вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.