Персональные данные пользователей Daryn.online утекли в Сеть? В Минцифры раскрыли детали проверки

Комитетом по информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) Казахстана проведена внеплановая проверка деятельности ТОО "Daryn.online", сообщает Zakon.kz.

Причина – распространение в открытых источниках информации о предполагаемой утечке персональных данных пользователей платформы Daryn.online.

"В ходе проверки изучены вопросы соблюдения требований Закона РК "О персональных данных и их защите", включая выполнение обязательных организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных. По результатам проверки факт утечки персональных данных 4,2 млн записей не установлен. Фактический объем персональных данных, содержащихся в информационной системе ТОО "Daryn.online", составляет более 90 тыс. записей, что исключает возможность компрометации данных в объеме, указанном в публикациях", – рассказали в пресс-службе МИИЦР РК сегодня, 31 июля 2026 года.

Вместе с тем, как следует из релиза, выявлены нарушения требований законодательства РК в сфере защиты персональных данных, связанные с ненадлежащим выполнением обязательных мер по их защите.

"По данному факту ТОО "Daryn.online" привлечено к административной ответственности в соответствии со ст. 79 Кодекса РК об административных правонарушениях с назначением административного штрафа". Пресс-служба МИИЦР РК

В ведомстве отметили, что в ходе проверок организаций частного сектора наиболее часто выявляются нарушения, связанные:

со сбором избыточного объема персональных данных,

отсутствием надлежащего согласия субъектов на их обработку,

неурегулированностью внутренних процессов обработки персональных данных,

отсутствием ответственных лиц,

а также недостаточным уровнем организационной и технической защиты информационных систем.

В целях соблюдения требований законодательства МИИЦР РК напоминает собственникам и операторам баз персональных данных о необходимости:

осуществлять сбор и обработку персональных данных с согласия субъекта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, и только в объеме, необходимом для заявленных целей;

утверждать внутренние документы, регулирующие сбор, обработку и защиту персональных данных;

назначать лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, и определять перечень работников, имеющих к ним доступ;

обеспечивать разграничение прав доступа, идентификацию и аутентификацию пользователей, установку и своевременное обновление средств защиты информации и программного обеспечения;

вести журналы событий информационных систем и действий пользователей, имеющих доступ к персональным данным;

обеспечивать защищенное хранение и передачу персональных данных ограниченного доступа, в том числе с применением шифрования и защищенных каналов связи;

осуществлять хранение баз персональных данных на территории Республики Казахстан;

уведомлять уполномоченный орган о нарушении безопасности персональных данных в течение одного рабочего дня с момента его обнаружения.

"Несоблюдение установленных требований влечет ответственность в соответствии с законодательством РК", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

24 июня 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал важный закон о цифровизации, защите персональных данных и дорожном движении.