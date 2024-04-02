Минцифры выступило с заявлением после проверки zaimer.kz из-за массовой утечки данных

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Казахстана 2 апреля 2024 года объявило результаты проверки в отношении zaimer.kz (ТОО "МФО Робокэш.кз"), сообщает Zakon.kz.

5 марта АО "Государственная техническая служба" (ГТС) в открытых источниках обнаружила утечку более 2 млн персональных данных граждан РК, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз"). ГТС проведен анализ утекших данных, установлены личности клиентов ТОО "МФО Робокэш.кз" из числа граждан Казахстана.

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АО "Национальные информационные технологии" были направлены соответствующие уведомления и рекомендации гражданам посредством мобильного приложения еGov Mobile, а также в личный кабинет портала eGov для предотвращения возможных негативных последствий от доступа к персональным данным преступников.

В Минцифры уточнили, что система уведомления запущена в пилотном режиме, поскольку компетенция по уведомлению граждан по утечке персональных данных была закреплена 11 декабря 2023 года и вступает в силу 1 июля 2024 года в рамках Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов".

"На сегодняшний день в министерство поступило более 5200 обращений от граждан по данному факту. Комитетом по информационной безопасности министерства, совместно с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "МФО Робокэш.кз" на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите. По результатам проверки возбуждено административное дело, ТОО "МФО Робокэш.кз" привлечено к административной ответственности и наложен административный штраф в размере 1 тыс. МРП, в порядке сокращенного производства ТОО "МФО Робокэш.кз" выплачен штраф в размере 500 МРП (1 846 000 тенге) в соответствии с ч. 4 ст. 79 КоАП РК", – говорится в заявлении МЦРИАП РК 2 апреля.

Также в Минцифры пояснили, что по указанному случаю казахстанцы вправе обратиться в гражданском порядке в суд для рассмотрения вопроса о возмещении материального или морального вреда, причиненного утечкой персональных данных, в соответствии со ст. 951 Гражданского кодекса РК.

"Дополнительно просим воспользоваться услугой временного ограничения на получение кредитов в приложении еGov Mobile, а также ознакомиться с рекомендациями по кибербезопасности и защите персональных данных, размещенными на сайте министерства по ссылке". Пресс-служба МЦРИАП РК

В ведомстве напомнили, что, в соответствии с требованиями Закона РК "О персональных данных и их защите", сбор и обработка персональных данных осуществляются с согласия субъекта или его законного представителя, если иное не предусмотрено законами РК.

"Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных". Пресс-служба МЦРИАП РК

Кроме того, в рамках концепции "Киберщит-2" выработаны рекомендации по кибербезопасности.

Цифровая гигиена – это набор правил и рекомендаций, которые помогают сохранять безопасность в интернете.

Несколько простых советов, которые помогут защитить свои данные

Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.

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