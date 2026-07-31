Где нельзя: в Алматы сделали важное напоминание для водителей большегрузов

Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта обратилось с важным напоминанием к водителям большегрузов, сообщает Zakon.kz.

Так, отмечают специалисты, в городе действуют ограничения на движение грузового транспорта с нагрузкой на ось свыше 8 тонн.

Они введены ежедневно с 07:00 до 22:00 в пределах квадрата: ул. Саина – пр. аль-Фараби – ВОАД – пр. Рыскулова.

Эта мера направлена на снижение транспортной нагрузки на наиболее загруженные магистрали, повышение безопасности дорожного движения и улучшение пропускной способности улично-дорожной сети.

Подробнее ознакомиться с нововведением можно, просмотрев этот ролик.

Ранее жителей и гостей Алматы предупреждали, что в городе на два дня (1 и 2 августа) ограничат движение на пересечении Абая и Жарокова.