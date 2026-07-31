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Общество

Ездил пьяным и употреблял наркотики: суд не стал выдворять иностранца из Казахстана

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 19:16 Фото: pixabay
Полиция пыталась депортировать из Казахстана бизнесмена из Азербайджана за пьяную езду и употребление наркотиков, однако Кассационный суд отказал правоохранителям. Судьи решили, что выдворение несоразмерно, сообщает Zakon.kz.

Основанием для обращения в суд стало неоднократное привлечение иностранца к административной ответственности, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и употребление наркотических средств без назначения врача. Суд первой инстанции удовлетворил заявление о выдворении.

Однако Кассационный суд с таким выводом не согласился. Там подчеркнули, что законодательство не предусматривает автоматическое выдворение иностранца лишь по факту совершения административных правонарушений.

"Необходимо учитывать тяжесть нарушений, степень вины, семейное положение, длительность законного проживания в Казахстане и иные значимые обстоятельства", – сказано в сообщении.

Установлено, что иностранец постоянно проживает в Казахстане на основании вида на жительство, занимается предпринимательской деятельностью, исправно уплачивает налоги и реализует инвестиционный проект по строительству торгово-промышленного комплекса. Вместе с тем перед государством у него имеются обязательства по оплате земельного участка, срок исполнения которых установлен до 2030 года, общая сумма задолженности составляет 14 млн тенге.

Суд учел положительную характеристику лица, наличие устойчивых социальных связей и обращение Генерального консульства Азербайджана.

Учитывая совокупность обстоятельств, кассационный суд пришел к выводу, что выдворение не является необходимой и соразмерной мерой, отменил решение и отказал в удовлетворении заявления о выдворении.

Накануне представители Кассационного суда ответили на вопрос, могут ли у казахстанцев забрать водительские права за долги.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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