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Общество

Что нужно знать о медосмотре водителям старше 65 лет, разъяснили в МВД Казахстана

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 00:36 Фото: pexels
Официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев 31 июля 2026 года разъяснил порядок обязательного медосмотра для водителей старше 65 лет. Он объяснил, какие изменения вступают в силу с 25 августа этого года, и ответил на самые частые вопросы казахстанцев, передает Zakon.kz.

По словам Алекешева, обязательный медосмотр для водителей старше 65 лет действует в Казахстане уже более 10 лет.

"В последние дни поступает немало вопросов по поводу обязательного медосмотра для водителей старше 65 лет. Видим, что некоторые водители начали переживать. Поводов для беспокойства нет. Самый частый вопрос – это новая норма? Нет. Обязательный медосмотр для водителей старше 65 лет действует уже давно – с 2014 года", – сообщил официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев.

Он пояснил, что с 25 августа вступает в силу лишь одно изменение. Если водитель своевременно не пройдет обязательный медицинский осмотр, действие его водительского удостоверения может быть временно приостановлено автоматически, без решения суда.

"То есть новым является только этот порядок. Сам медосмотр – это давно действующее требование". Шынгыс Алекешев

Отдельно представитель МВД остановился на вопросе, который чаще всего задают водители, недавно достигшие 65-летнего возраста. По его словам, проходить медосмотр сразу после дня рождения не требуется.

"Если вам только исполнилось 65 лет, никуда спешить не нужно. Первый обязательный медосмотр необходимо пройти к 67 годам. Еще раз повторяю – к 67 годам. После этого справка действует два года. Следующий медосмотр – в 69 лет, затем в 71 год и так далее. Поэтому тем, кому сейчас 65 лет, не нужно создавать ажиотаж и стоять в очередях. Вы спокойно можете пройти медосмотр ближе к 67 годам", – объяснил он.

Алекешев также рассказал, где можно пройти обязательное обследование. По его словам, водители вправе самостоятельно выбрать медицинскую организацию.

"Это может быть государственная поликлиника или частная клиника. По месту жительства или в другом городе – не имеет значения. Главное, чтобы медицинская организация имела право проводить такой медосмотр", – заявил официальный представитель МВД РК.

Говоря о последствиях несвоевременного прохождения обследования, официальный представитель МВД подчеркнул, что речь не идет о лишении водительских прав.

"В этом случае водительские права могут быть временно приостановлены. Но это не лишение водительских прав. Как только вы пройдете медосмотр, действие водительских прав автоматически восстановится".

При этом в первое время после вступления изменений в силу сотрудники патрульной полиции будут делать акцент на разъяснительной работе.

"Если человек просто не знал или забыл пройти медосмотр, ему сначала дадут возможность спокойно это сделать", – пояснил Шынгыс Алекешев.

Также Алекешев опроверг распространившиеся слухи о якобы предусмотренных штрафах за отсутствие медосмотра.

"Нет! Это неправда. Официально заявляем: никакого отдельного штрафа за непрохождение медосмотра законом не предусмотрено". Шынгыс Алекешев

Он уточнил, что единственным последствием остается временное приостановление действия водительского удостоверения до момента прохождения обязательного обследования.

Кроме того, представитель МВД объяснил, как действовать, если информация о пройденном медосмотре еще не успела появиться в электронной базе.

"Даже если такое случится, к примеру информация обновилась не сразу. Переживать из-за этого не нужно. Если вы уже прошли медосмотр, просто покажите сотруднику полиции бумажную медицинскую справку. Этого достаточно. Он сам проинформирует тех, кто включит эту информацию в базу", – объяснил официальный представитель МВД Казахстана.

В завершение Шынгыс Алекешев призвал казахстанских водителей не доверять недостоверной информации и следить за официальными разъяснениями.

"Не поддавайтесь слухам и не доверяйте непроверенной информации. Пользуйтесь только официальными источниками. Если будут возникать вопросы, мы обязательно продолжим разъяснять все изменения простым и понятным языком".Шынгыс Алекешев

Лето 2026 года в Казахстане стало временем многих изменений и дополнений в правила дорожного движения. Речь – о двух законах с поправками, один из которых вступил в силу 1 июля 2026 года, а другой вводится в действие 25 августа. В связи с этим 20 июля Zakon.kz рассказывал в подробностях, что это за новые правила.

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Канат Болысбек
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