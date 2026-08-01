Человеческие останки нашла жительница Семея на территории бывшего стадиона

На днях жительница города Семей обнаружила на территории бывшего стадиона "Пищевик" человеческие останки, сообщает Zakon.kz.

Редкими находками она сразу поделилась с редакцией местного сетевого издания "ABAI NEWS". С ее слов, человеческие кости появились после того, как начали копать землю для строительства спорткомплекса.

В этот же день, 31 июля, после обнаружения человеческих костных останков на территории бывшего стадиона "Пищевик" строительные работы приостановили. Такое решение приняли в городском акимате после выездного обследования территории, а для фиксации факта обнаружения на место были вызваны сотрудники полиции.

"Обнаруженные останки будут переданы сотрудникам криминалистической службы для проведения соответствующей экспертизы и установления обстоятельств их происхождения. Дальнейшие работы на объекте будут проводиться только после завершения необходимых процессуальных мероприятий и получения соответствующего разрешения компетентных органов", – говорится в сообщении акимата.

В комментариях к публикации о находке многие обратили внимание на находчивость женщины. Telegram-пользователи похвалили ее за активную гражданскую позицию, отметив, что многие из них не сразу распознали бы человеческие кости и, скорее всего, не придали бы находке особого значения.

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