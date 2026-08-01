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Общество

Человеческие останки нашла жительница Семея на территории бывшего стадиона

Семей, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 07:06 Фото: Zakon.kz
На днях жительница города Семей обнаружила на территории бывшего стадиона "Пищевик" человеческие останки, сообщает Zakon.kz.

Редкими находками она сразу поделилась с редакцией местного сетевого издания "ABAI NEWS". С ее слов, человеческие кости появились после того, как начали копать землю для строительства спорткомплекса.

В этот же день, 31 июля, после обнаружения человеческих костных останков на территории бывшего стадиона "Пищевик" строительные работы приостановили. Такое решение приняли в городском акимате после выездного обследования территории, а для фиксации факта обнаружения на место были вызваны сотрудники полиции.

"Обнаруженные останки будут переданы сотрудникам криминалистической службы для проведения соответствующей экспертизы и установления обстоятельств их происхождения. Дальнейшие работы на объекте будут проводиться только после завершения необходимых процессуальных мероприятий и получения соответствующего разрешения компетентных органов", – говорится в сообщении акимата.

В комментариях к публикации о находке многие обратили внимание на находчивость женщины. Telegram-пользователи похвалили ее за активную гражданскую позицию, отметив, что многие из них не сразу распознали бы человеческие кости и, скорее всего, не придали бы находке особого значения.

Также стало известно, что для спасения диких птиц в Казахстане открыли центр.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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