Казахстанец получил судимость из-за 12 пачек сливочного масла: чем все закончилось
Как сообщает 1 августа 2026 года издание Lada.kz, подсудимый похитил в одном из магазинов сети Altynfood 5 упаковок сливочного масла по 180 граммов каждая, а затем еще 7 упаковок аналогичной продукции в другом филиале этой же торговой сети.
Общий ущерб составил 18 120 тенге. Суд квалифицировал действия подсудимого как мелкое хищение, совершенное неоднократно.
"В ходе расследования и судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину, раскаялся и возместил причиненный ущерб. В связи с этим представитель потерпевшей стороны подал ходатайство о рассмотрении уголовного дела без его участия и отказе от гражданского иска", – говорится в публикации.
В ходе судебного разбирательства подсудимый и его адвокат ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако, поскольку после совершения подсудимым предыдущего уголовного правонарушения средней тяжести не прошло пяти лет, суд оставил это ходатайство без удовлетворения.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ.
Ранее неисправимый сластена из Актобе попал под суд за серийные кражи шоколада Merci. Любителя бесплатного шоколада приговорили к 100 часам общественных работ и принудительному лечению от алкоголизма.