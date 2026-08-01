Казахстанец получил судимость из-за 12 пачек сливочного масла: чем все закончилось

Кража 12 пачек сливочного масла привела ранее судимого жителя Актау на скамью подсудимых. Мужчина дважды обокрал магазины одной торговой сети, однако ни признание вины, ни возмещение ущерба не помогли ему избежать наказания, передает Zakon.kz.

Как сообщает 1 августа 2026 года издание Lada.kz, подсудимый похитил в одном из магазинов сети Altynfood 5 упаковок сливочного масла по 180 граммов каждая, а затем еще 7 упаковок аналогичной продукции в другом филиале этой же торговой сети.

Общий ущерб составил 18 120 тенге. Суд квалифицировал действия подсудимого как мелкое хищение, совершенное неоднократно.

"В ходе расследования и судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину, раскаялся и возместил причиненный ущерб. В связи с этим представитель потерпевшей стороны подал ходатайство о рассмотрении уголовного дела без его участия и отказе от гражданского иска", – говорится в публикации.

В ходе судебного разбирательства подсудимый и его адвокат ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако, поскольку после совершения подсудимым предыдущего уголовного правонарушения средней тяжести не прошло пяти лет, суд оставил это ходатайство без удовлетворения.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ.

Ранее неисправимый сластена из Актобе попал под суд за серийные кражи шоколада Merci. Любителя бесплатного шоколада приговорили к 100 часам общественных работ и принудительному лечению от алкоголизма.