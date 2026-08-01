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Происшествия

Любовь к шоколаду довела до суда: чем закончилась конфетная одержимость казахстанца

шоколад на тарелке , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 18:10 Фото:м pexels
Неисправимый сластена из Актобе попал под суд за серийные кражи шоколада Merci. Любителя бесплатного шоколада приговорили к 100 часам общественных работ и принудительному лечению от алкоголизма, передает Zakon.kz.

Как пишет 1 августа 2026 года издание Аktobetimes, городской суд №2 рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего актюбинца, обвиняемого в неоднократном мелком хищении.

Как следует из материалов дела, первая кража произошла 6 февраля этого года. Мужчина вынес из супермаркета пять коробок шоколадных конфет Merci общей стоимостью 13 630 тенге.

К слову, именно этой марке сладостей мужчина отдавал свое предпочтение. Однако на этом он останавливаться не стал.

"Уже 21 февраля он снова пришел в магазин и похитил шесть коробок тех же конфет на 16 938 тенге. Спустя пять дней история повторилась – еще пять коробок стоимостью 14 115 тенге. В конце марта мужчина сменил торговую точку, но не вкусовые предпочтения. Из другого магазина он вынес четыре коробки шоколадных конфет на сумму 11 292 тенге", – говорится в сообщении.

Последний эпизод произошел 3 апреля. Тогда добычей любителя сладкого стали еще шесть коробок конфет стоимостью 16 938 тенге.

В ходе слушаний подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Часть конфет съел сам, а частью, как следует из показаний, даже поделился с другими. Правда, ущерб к моменту рассмотрения дела возмещен не был.

Также судебно-наркологическая экспертиза установила, что мужчина страдает алкогольной зависимостью, нуждается в лечении и наблюдении у психиатра.

Стоит отметить, что в апреле этого года он уже был осужден за мелкую кражу и получил 40 часов общественных работ. Однако предыдущий приговор, судя по всему, не отбил тягу к бесплатному шоколаду.

Суд признал мужчину виновным в неоднократном мелком хищении. Ему назначили 100 часов общественных работ, а также принудительное лечение от алкогольной зависимости и наблюдение у психиатра.

Ранее кардиолог назвал единственный шоколад, который разрешено есть каждый день.

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Канат Болысбек
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