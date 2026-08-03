Алматы и еще три города Казахстана накроют неблагоприятные метеоусловия: чего стоит избегать жителям

Алматы, Караганду, Темиртау и Атырау накроют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). В связи с этим жителям этих городов рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из предупреждения, опубликованного сегодня на сайте РГП "Казгидромет":

"3 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, ночью – в Караганде, Темиртау, Атырау".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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2 августа 2026 года НМУ прогнозировались в Алматы и Усть-Каменогорске.