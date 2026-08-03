#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
473.59
544.68
5.94
Общество

Алматы и еще три города Казахстана накроют неблагоприятные метеоусловия: чего стоит избегать жителям

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 09:15 Фото: Zakon.kz
Алматы, Караганду, Темиртау и Атырау накроют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). В связи с этим жителям этих городов рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из предупреждения, опубликованного сегодня на сайте РГП "Казгидромет":

"3 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, ночью – в Караганде, Темиртау, Атырау".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 09:15
Резкое похолодание до +3°С и сильные дожди надвигаются на Казахстан

2 августа 2026 года НМУ прогнозировались в Алматы и Усть-Каменогорске.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:59, 14 октября 2025
Синоптики предупредили жителей Алматы и еще двух городов: чего им стоит избегать 14 октября
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:22, 16 октября 2025
К жителям Алматы синоптики обратились с предупреждением
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
10:12, 20 июля 2026
"Казгидромет" предупредил жителей Алматы и Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Юноши и девушки Казахстана сыграют со сборной мира за призовой фонд 15 миллионов
09:41, Сегодня
Юноши и девушки Казахстана сыграют со сборной мира за призовой фонд 15 миллионов
Сколько болельщиков посетили матчи 20-го тура КПЛ
09:23, Сегодня
Сколько болельщиков посетили матчи 20-го тура КПЛ
Главный тренер &quot;Тобыла&quot; Ромащенко назвал причину поражения в матче с &quot;Ордабасы&quot; в КПЛ
09:21, Сегодня
Главный тренер "Тобыла" Ромащенко назвал причину поражения в матче с "Ордабасы" в КПЛ
Сборная Казахстана до 18 лет заняла последнее место на международном турнире в Словакии
09:04, Сегодня
Женская сборная Казахстана до 18 лет стала последней на международном турнире в Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: