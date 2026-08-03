Иммигрантов протестируют на знание казахского языка: названы цена и условия

Сегодня, 3 августа 2026 года, Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана опубликовал важную информацию для иммигрантов, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили о тестировании по казахскому языку и рассказали, как и когда его можно пройти.

Заявки принимаются на сайте app.testcenter.kz:

зарегистрируйтесь на сайте;

нажмите "Подать заявку";

выберите "Система оценки уровня владения казахским языком – КАЗТЕСТ";

нажмите "Онлайн-диагностическое тестирование для иммигрантов, прибывающих в Республику Казахстан на постоянное место жительства".

Диагностическое тестирование по системе КАЗТЕСТ состоит из двух блоков:

Аудирование – 20 тестовых заданий;

Чтение – 40 тестовых заданий.

Продолжительность тестирования – 70 минут. Стоимость участия в нем – 9 000 тенге.

График проведения онлайн-диагностического тестирования для иммигрантов, прибывающих в РК на постоянное место жительства:

31 июля 2026 года Национальный центр тестирования МНВО Казахстана опубликовал важную информацию для поступающих в магистратуру и докторантуру в негражданские организации высшего и послевузовского образования (ОВПО). Их призвали проверить личный кабинет в app.testcenter.kz.