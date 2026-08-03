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Общество

Иммигрантов протестируют на знание казахского языка: названы цена и условия

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, паспорт гражданина РК, документы, паспорт РК, паспорт Казахстана, паспорт Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 11:02 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 3 августа 2026 года, Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана опубликовал важную информацию для иммигрантов, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили о тестировании по казахскому языку и рассказали, как и когда его можно пройти.

Заявки принимаются на сайте app.testcenter.kz:

  • зарегистрируйтесь на сайте;
  • нажмите "Подать заявку";
  • выберите "Система оценки уровня владения казахским языком – КАЗТЕСТ";
  • нажмите "Онлайн-диагностическое тестирование для иммигрантов, прибывающих в Республику Казахстан на постоянное место жительства".

Диагностическое тестирование по системе КАЗТЕСТ состоит из двух блоков:

  • Аудирование – 20 тестовых заданий;
  • Чтение – 40 тестовых заданий.

Продолжительность тестирования – 70 минут. Стоимость участия в нем – 9 000 тенге.

График проведения онлайн-диагностического тестирования для иммигрантов, прибывающих в РК на постоянное место жительства:

тестирование, иммигранты, РК, проживание, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 11:02

Фото: Telegram/uto92

31 июля 2026 года Национальный центр тестирования МНВО Казахстана опубликовал важную информацию для поступающих в магистратуру и докторантуру в негражданские организации высшего и послевузовского образования (ОВПО). Их призвали проверить личный кабинет в app.testcenter.kz.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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