Иммигрантов протестируют на знание казахского языка: названы цена и условия
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 3 августа 2026 года, Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана опубликовал важную информацию для иммигрантов, сообщает Zakon.kz.
Им напомнили о тестировании по казахскому языку и рассказали, как и когда его можно пройти.
Заявки принимаются на сайте app.testcenter.kz:
- зарегистрируйтесь на сайте;
- нажмите "Подать заявку";
- выберите "Система оценки уровня владения казахским языком – КАЗТЕСТ";
- нажмите "Онлайн-диагностическое тестирование для иммигрантов, прибывающих в Республику Казахстан на постоянное место жительства".
Диагностическое тестирование по системе КАЗТЕСТ состоит из двух блоков:
- Аудирование – 20 тестовых заданий;
- Чтение – 40 тестовых заданий.
Продолжительность тестирования – 70 минут. Стоимость участия в нем – 9 000 тенге.
График проведения онлайн-диагностического тестирования для иммигрантов, прибывающих в РК на постоянное место жительства:
31 июля 2026 года Национальный центр тестирования МНВО Казахстана опубликовал важную информацию для поступающих в магистратуру и докторантуру в негражданские организации высшего и послевузовского образования (ОВПО). Их призвали проверить личный кабинет в app.testcenter.kz.
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