Участковые избирательные комиссии начали работу по всему Казахстану

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров 3 августа 2026 года на заседании ЦИК сообщил, что по всему Казахстану начали работу участковые избирательные комиссии, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что с сегодняшнего дня участковые избирательные комиссии приступили к своей работе.

"Открылись более 10 400 избирательных участков. К организации выборов будут привлечены свыше 10 600 комиссий с общим числом членов 71 тыс. человек. С 4 по 17 августа мы с членами Центральной избирательной комиссии и сотрудниками аппарата совершим инспекционные поездки во все 20 регионов страны. Будет оцениваться готовность избирательных участков, их материально-техническое оснащение, организация работы по информированию избирателей, деятельность сall-центров. Кроме того, в ходе инспекционных визитов в регионы особое внимание будет уделено работе территориальных избирательных комиссий, в том числе ходу обучения членов избирательных комиссий", – озвучил Нурлан Абдиров.

По его словам, с 7 августа каждый избиратель сможет проверить свои данные в списке граждан, имеющих право участвовать в голосовании. При обнаружении неточностей можно будет незамедлительно обратиться в участковую избирательную комиссию для их исправления. Такие обращения будут рассматриваться в день их поступления.

Нурлан Абдиров также рассказал, что с этой недели члены Центризбиркома выезжают с инспекционными поездками в регионы. Они посетят все области и города республиканского значения и для проверки готовности инфраструктуры к предстоящим выборам.

Помимо этого, на заседании сообщили, что в списки избирателей по стране включены 12 605 788 граждан. Наибольшее число избирателей зарегистрировано в Астане и Алматы, а также в Туркестанской и Алматинской областях.

Ранее Генпрокуратура выступила с важным обращением к казахстанцам перед выборами в Курултай.