В ЦИК объяснили, как проголосовать не по месту регистрации на выборах в Курултай

Член Центральной избирательной комиссии Азамат Айманакумов 3 августа 2026 года на заседании ЦИК сообщил, что избиратели, которые в день выборов будут находиться в другом населенном пункте, смогут проголосовать по открепительному удостоверению, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что граждане вправе получить в участковой избирательной комиссии по месту своей постоянной регистрации открепительное удостоверение на право голосования, начиная с 7 августа и до 18:00 22 августа.

"Открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются, дубликаты не выдаются. Открепительное удостоверение можно получить по доверенности. Нотариальное удостоверение такой доверенности не требуется", – сказал Азамат Айманакумов.

Также он рассказал, что открепительное удостоверение на право голосования можно получить за 15 дней до дня голосования и до 18:00 дня, предшествующего дню голосования.

Участковая избирательная комиссия выдает такой документ по письменному заявлению избирателя и при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка.

Ранее стало известно, что участковые избирательные комиссии начали работу по всему Казахстану.