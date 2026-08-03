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Общество

Вернули 79,5 млн за Lexus LX 600: как казахстанцы возвращают миллионы за неудачные покупки

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 14:28 Фото: Zakon.kz
Десятки миллионов тенге возвращают казахстанцы за квартиры, машины и прочий товар, не устроивший их качеством. Как это происходит, рассказали 3 августа 2026 года в Министерстве торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, по итогам первого полугодия 2026 года в результате проведенной работы по защите прав потребителей путем обмена и возврата товаров потребителям вернули 1,5 млрд тенге.

"По результатам рассмотрения обращений (в территориальные департаменты торговли и защиты прав потребителей. – Прим. ред.) удовлетворены требования 15 тыс. потребителей, 15,4 тыс. потребителей получили правовую помощь и консультации", – сообщили в Минторговли.

Например, благодаря вмешательству Департамента торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области спор по договору долевого участия, заключенному с жилищно-строительным кооперативом "Tuha Development", был урегулирован в досудебном порядке. В результате потребителю вернули более 14 млн тенге.

В Шымкенте по итогам проведенной работы, связанной с выявленными недостатками в купленной квартире, потребителю вернули 15,1 млн тенге.

Одним из наиболее резонансных дел стало обращение потребителя, купившего автомобиль Lexus LX 600 у крупного автодилера. Благодаря правовому сопровождению со стороны Департамента потребителю в полном объеме вернули средства в размере 79 490 000 тенге.

Не только многомиллионные неудачные покупки вынуждают казахстанцев обращаться к чиновникам за защитой прав. Например, карагандинка оказалась недовольна юбкой за 12 500 тенге и заставила продавца вернуть деньги.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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