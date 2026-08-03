Больше 600 плиток шоколада украл в магазине сладкоежка из области Жетысу

В Жаркенте полицейские раскрыли необычную кражу, главным "трофеем" которой стали вовсе не деньги или дорогостоящая техника, а любимый шоколад, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился работник торгового центра, который рассказал о периодической пропаже шоколада. После осмотра записей камер видеонаблюдения сотрудники службы безопасности установили, что один и тот же мужчина на протяжении нескольких недель регулярно приходил в магазин, прятал плитки шоколада в сумку и карманы, после чего покидал торговый зал, не оплачивая товар.

"Как выяснилось, подозреваемый действовал по одной и той же схеме: заходил в магазин, убеждался, что за ним никто не наблюдает, складывал шоколад в личные вещи и выходил. Спустя несколько минут он снова возвращался и повторял свои действия. В отдельные дни мужчина совершал по пять-шесть таких "рейдов". ДП области Жетысу

По информации полиции, в течение месяца им было похищено 625 плиток шоколада на общую сумму более 530 тыс. тенге. Личность подозреваемого установлена, им оказался 41-летний житель Жаркента, который полностью признал свою вину.

По данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицейские также проверяют задержанного на возможную причастность к совершению других преступлений.

Ранее неисправимый сластена из Актобе попал под суд за серийные кражи шоколада Merci. Любителя бесплатного шоколада приговорили к 100 часам общественных работ и принудительному лечению от алкоголизма.