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Общество

Больше 600 плиток шоколада украл в магазине сладкоежка из области Жетысу

Шоколад, плитка , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 18:41 Фото: pixabay
В Жаркенте полицейские раскрыли необычную кражу, главным "трофеем" которой стали вовсе не деньги или дорогостоящая техника, а любимый шоколад, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился работник торгового центра, который рассказал о периодической пропаже шоколада. После осмотра записей камер видеонаблюдения сотрудники службы безопасности установили, что один и тот же мужчина на протяжении нескольких недель регулярно приходил в магазин, прятал плитки шоколада в сумку и карманы, после чего покидал торговый зал, не оплачивая товар.

"Как выяснилось, подозреваемый действовал по одной и той же схеме: заходил в магазин, убеждался, что за ним никто не наблюдает, складывал шоколад в личные вещи и выходил. Спустя несколько минут он снова возвращался и повторял свои действия. В отдельные дни мужчина совершал по пять-шесть таких "рейдов".ДП области Жетысу

По информации полиции, в течение месяца им было похищено 625 плиток шоколада на общую сумму более 530 тыс. тенге. Личность подозреваемого установлена, им оказался 41-летний житель Жаркента, который полностью признал свою вину.

По данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицейские также проверяют задержанного на возможную причастность к совершению других преступлений.

Ранее неисправимый сластена из Актобе попал под суд за серийные кражи шоколада Merci. Любителя бесплатного шоколада приговорили к 100 часам общественных работ и принудительному лечению от алкоголизма.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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