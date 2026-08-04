#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
Общество

Более 13 тысяч автомобилей досмотрели на границах Казахстана

КПП Ак-Тилек на кыргызско-казахстанской границе, контрольно-пропускной пункт Ак-Тилек, пункт пропуска КПП Ак-Тилек, пункты пропуска, пограничная служба Кыргызстана, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 11:13 Фото: gov.kg
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на заседании правительства поделился информацией о мерах по совершенствованию системы технического регулирования, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что эта сфера является важным направлением поддержки отечественного производства.

"Усилена работа ситуационного штаба. Объединены действия всех контрольных органов. Определены 11 приоритетных товарных групп, по которым применяются усиленные меры государственного контроля", – перечислил Шаккалиев.

По его словам, с начала года на границе досмотрено порядка 13 тыс. единиц автотранспорта.

"Проведены контрольные закупки порядка 13 тысяч образцов продукции. Из них порядка 1 800 проб не соответствовали требованиям. Отменено свыше 1,1 тысячи сертификатов соответствия", – добавил министр.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане занялись популяризацией казахстанского сыра.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса
11:45, Сегодня
Рост потребления и внешние причины – почему в Казахстане дорожает мясо
Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте
11:01, Сегодня
Новые требования внедряются в Казахстане к электронным торговым площадкам
Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика
10:25, Сегодня
Больше несырьевых товаров стали импортировать в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренерский штаб и игроки ХК &quot;Барыса&quot;
12:10, Сегодня
Telegram-канал "Штаб хоккеиста" включил "Барыс" в число претендентов на плей-офф КХЛ
Определён состав сборной Казахстана на чемпионат мира по академической гребле в Болгарии
12:00, Сегодня
Определён состав сборной Казахстана на чемпионат мира по академической гребле в Болгарии
Елена Рыбакина
11:32, Сегодня
Елена Рыбакина провела встречу с фанатами перед игрой с Касаткиной в Торонто
Определить фаворита сложно: история встреч Рыбакина – Касаткина перед матчем в Торонто
11:17, Сегодня
Определить фаворита сложно: история встреч Рыбакина – Касаткина перед матчем в Торонто
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: