Более 13 тысяч автомобилей досмотрели на границах Казахстана

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на заседании правительства поделился информацией о мерах по совершенствованию системы технического регулирования, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что эта сфера является важным направлением поддержки отечественного производства.

"Усилена работа ситуационного штаба. Объединены действия всех контрольных органов. Определены 11 приоритетных товарных групп, по которым применяются усиленные меры государственного контроля", – перечислил Шаккалиев.

По его словам, с начала года на границе досмотрено порядка 13 тыс. единиц автотранспорта.

"Проведены контрольные закупки порядка 13 тысяч образцов продукции. Из них порядка 1 800 проб не соответствовали требованиям. Отменено свыше 1,1 тысячи сертификатов соответствия", – добавил министр.

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