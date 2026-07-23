"Кайсар Арена" получил разрешение на матчи Лиги чемпионов и отбора Евро

Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) высоко оценил статус стадиона "Кайсар Арена" в Кызылорде, который теперь официально получил четвертую наивысшую категорию, сообщает Zakon.kz.

По сведениям КФФ, в апреле этого года кызылординскую арену с инспекционным визитом посетил представитель УЕФА по стадионной инфраструктуре Скотт Струзерс.

Тогда эксперт подробно ознакомился с объектом, оценил соответствие стадиона регламенту УЕФА по инфраструктуре стадионов.

По итогам той проверки и анализа отчетов УЕФА присвоил "Кайсар Арене" высшую четвертую категорию. Теперь кызылординский стадион полностью готов принимать международные матчи самого высокого уровня, включая матчи сборной Казахстана в отборе на чемпионат Европы и поединки Лиги наций.

Помимо этого здесь можно проводить встречи квалификационного и основного раунда еврокубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА.

Всего лишь несколько дней назад на "Кайсар Арене" свой матч КПЛ-2026 сыграл алматинский "Кайрат", участник нынешнего и прошлого сезона самого престижного клубного турнира Европы.